2026年W杯決勝進出を目指したセネガル代表のカリドゥ・クリバリ。しかしフランス（1-3）、ノルウェー（2-3）に連敗し、グループリーグ早期敗退の危機が迫る。その最大の原因が“ティランガの黒人”と呼ばれる captain 自身だった。

SNSでは35歳のDFへの批判が殺到。数週間前まで決勝進出を豪語していたが、守備のミスで嘲笑の対象となった。

「なぜ決勝に行けないのか？」

大会前にフランスのRMCとのインタビューでは「セネガルがなぜ決勝に行けないのか？世界一はセネガルだ」と豪語していた。

「すべてはメンタルの強さと自信にかかっている。我々はワールドカップで素晴らしいパフォーマンスを発揮できると分かっている。期待値は非常に高い。少なくとも準々決勝を突破し、それが第一の目標だ」と断言していた。

野心は惨事へと転じた。

しかし現実は厳しかった。セネガルはフランス戦で前半互角に戦ったものの1-3で敗れ、ハーランドが活躍したノルウェー戦でも守備のミスが響き2-3で敗北。

W杯初出場ながら2連敗で勝ち点0、グループ9最下位に沈み、早期敗退の危機に立たされた。

ファンからは怒りと批判が噴出した。

セネガルのSNSではクーリバリへの批判が殺到。連敗を招いた守備のミスが原因で、国民的英雄からスケープゴートへと転落した。

セネガルサイト「SeneNews」は、72分の交代はバビ・ティアオ監督の采配ではなく、ピッチ内のリーダーからの圧力だったと伝え、大会屈指の物議を醸した。

同サイトによると、サディオ・マネとイドリサ・ジャナ・ジャイが中心となり、ノルウェー戦の状況を挽回するために交代を要求したという。

ファンは最終戦でイラクに勝ったうえで、他会場の結果待ちとなる苦しい状況だ。彼らは「決勝進出」を語っていたクーリバリの以前の発言を嘲笑した。

逆転の可能性は極めて低い。

イラク戦で大量得点し、かつ他グループの状況が好転する必要があるが、実現は難しい。

最大の疑問は、クーリバリ監督が軌道修正し自国の夢を守れるか、それともその強気な発言が「ティランガの黒人」最大の失望として残るかだ。