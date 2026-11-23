共有 GOALをGoogleでフォロー

ミランの首脳陣は、来たる冬の移籍市場でレアル・マドリーのブラジル人FWエンドリッキを獲得するため、約7000万ユーロの正式オファーを提示した。

広告

スペインのラジオ局『カデナ・セール』によると、ミランはすでに1月に獲得したい意向を選手本人に伝えており、冬に移籍が実現しなかった場合は、来夏の移籍市場での交渉も検討するという。

この動きにより、ここ数週間不透明なままだった若きFWの去就問題が、レアル・マドリー内で再び浮上することとなった。

先週には『ガゼッタ・デロ・スポルト』のアルベルト・チェルッティ記者がラジオ番組『セル・デポルティボス』で、ミランがこのブラジル人選手に本気で関心を寄せていると明かし、単なるメディアの噂ではなく、クラブ首脳陣の真剣な意向だと強調していた。

また、アントン・メアナ記者も最新情報として、ミランのオファーは正式なもので、すでに提示されており、クラブは1月の獲得を望んでいると伝えた。

広告 広告

メアナ記者は当初、選手を絶えず売り込み、常にセリエAと結びつけるイタリアの移籍専門メディアにありがちな見せかけだと思っていたと説明した。しかし、ミランからのこのオファーは正直なところ予想していなかったとし、チェルッティ記者が伝えた通り関心は極めて本気で、可能であれば今冬の移籍市場でエンドリッキを獲得したい考えだと語った。

Related Topics

問題となるのはジョゼ・モウリーニョ監督の姿勢だ。同監督はエンドリッキを戦力として計算しており、レアル・マドリーに手放してほしくないと明言している。

モウリーニョ監督は、エンドリッキがチームにいるのは良いことだと考えており、その理由として、良い選手であること、キリアン・ムバッペの優れた代役であること、そして毎試合前に真剣に練習に取り組んでいることを挙げている。

広告

ポルトガル人指揮官は、チーム内での役割においてこのブラジル人選手に匹敵する、あるいは上回る選手は他にいないと分かっているため、残留させることを望んでいる。

一方で、選手の代理人陣は別の方向に動いている。先発出場の機会拡大と出場時間の増加を求めているためだが、レアル・マドリー攻撃陣の激しい競争の中では、現状それは得られていない。

広告

エンドリッキに近い代理人陣は今週か来週初めにマドリードを訪れ、クラブ首脳陣と協議し、若きFWの将来について話し合う予定だ。

メアナ記者は「今後数週間で事態がどう進むか見てみたい。エンドリッキは退団しないと思うが、代理人たちはマドリードで話し合いを行い、彼の将来について協議するだろう」と語った。

広告

最終的な決断は選手本人に委ねられている。関心は確かに存在し、代理人陣はある方向に、モウリーニョ監督は逆の方向に圧力をかけている。エンドリッキは、レアル・マドリーに残ってモウリーニョ監督の下でポジションを争うか、ミランからの巨額オファーを受け入れてセリエAで主役の座を目指すかを決めなければならない。

現所属クラブの野心と、最大7000万ユーロに上るオファーの魅力をめぐる新たな綱引きの中心となったブラジル人FWの行き先は、今後数日のうちに決まることになる。