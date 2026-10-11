バルセロナのディフェンダー、ジュール・クンデは、ハンジ・フリック監督の下で控えに回ったことで、かつてのような「売却不可」の存在ではなくなった。

クンデ（27歳）は2022年夏にセビージャからバルセロナへ5000万ユーロで加入し、長きにわたりチームの柱の一人であり続けた。

しかし、クンデの役割は近年大きく後退している。今季のリーガでの出場はわずか4試合にとどまり、直近3試合は出場機会がなくベンチに座ったままだった。リーガでフル出場したのはラージョ・バジェカーノ戦の1試合のみで、チャンピオンズリーグではフェイエノールト戦でフル出場している。









ドイツ紙ビルトが伝えた『フットボール・インサイダー』の報道によると、リヴァプールがこの移籍に関心を示しており、約7000万ユーロで決着させられる可能性があるという。ただし「現時点で公式な交渉は行われていない」とのことだ。

また、スペイン紙『スポルト』は、以前は5000万ユーロ前後の金額が取り沙汰されていたものの、バルセロナは非常に高額なオファーがなければクンデを売却しないと報じている。このフランス人ディフェンダーは2030年までバルセロナと契約を結んでいる。

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クンデはリヴァプール守備陣強化に適した補強

リヴァプールは右サイドバックを探している。コナー・ブラッドリーが来年まで離脱する可能性があり、ジェレミー・フリンポンのパフォーマンスも説得力を欠いている。さらに、バルセロナからレンタル中のロナルド・アラウホは典型的な右サイドバックではない。

加えて、ジョー・ゴメスが夏にリヴァプールを去る可能性もある。一方でクンデは右サイドバックとセンターバックの両方でプレーできる。

ただし、クンデに注目しているイングランドのクラブはリヴァプールだけではない。『スポルト』によれば、アーセナル、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティも関心を寄せているという。また、過去には非公式にバイエルン・ミュンヘンとの関連も報じられていた。

それでもクンデの立場は不透明に見える。同じスペイン紙は、1月に環境を変えることを考える可能性があると報じた一方、別の報道では、リヴァプールの打診を即座に断り、フリック監督の下で主力の座を取り戻したいと考えているとされている。