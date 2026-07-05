7000万の壁がバルセロナの夢を阻む…この移籍を救う唯一の解決策とは！

バルセロナは、ミランとポルトガル代表のラファエル・レアオ獲得を目指しているが、移籍金6000万～7000万ユーロという巨額な費用が壁となっている。 この額はバルセロナの財政を大きく上回るため、成立するには買い取り義務付きレンタル移籍しかない。

イタリア紙『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、バルセロナは27歳の左ウイングについて問い合わせた。一方、ミランの新監督ルーベン・アモリムは来季の計画に彼を含めていないとされ、移籍の可能性が高まっている。

バルセロナはすでにアンソニー・ゴードン獲得に7000万ユーロ＋ボーナス1000万ユーロを支払い、 さらに1億ユーロ超の移籍金でジュリアン・アルバレスの獲得も推進しており、現状では追加の負担は難しい。

それでもイタリア紙は、ミランが買い取り義務付きレンタル移籍なら容認する可能性があると伝えている。この方式ならバルセロナは支払いを数シーズンに分散でき、予算の負担を軽減できる。

リャオにとっては、ファンに自身の価値を示す絶好の機会だ。彼は明日月曜日、ワールドカップベスト16でスペイン代表戦に臨む。

グループステージ3試合は途中出場だったが、32強のクロアチア戦で代表初先発。90分間プレーし、ロスタイムにゴンサロ・ラモスのゴールをアシストした。

バルセロナのスポーツディレクター、デコは米国でW杯の試合を観戦予定で、リャオのプレーを間近でチェックしてから獲得の最終判断を下す見込みだ。