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サウジアラビア代表は、ギリシャ人指揮官ヨルゴス・ドニス監督のもとで続けてきた無敗記録を守れず、ウズベキスタンに敗れて同監督体制で3敗目を喫した。

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サウジアラビア代表は火曜日、カタールの首都ドーハのジャシム・ビン・ハマド・スタジアムでウズベキスタンと対戦し、1-2で敗れた。今回の代表ウィークにおける2試合目の親善試合だった。

サウジアラビアにとっては、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップのグループステージ第2節でスペインに0-4で敗れて以来の黒星となった。

それ以降、サウジアラビアは7試合を戦っていた。内訳はワールドカップで1試合、「ガルフカップ27」で5試合、親善試合で1試合。5勝2分けと負けなしを続けていたが、ウズベキスタンに敗れた。

ドニス監督にとっては、去る4月にサウジアラビア代表の指揮官に就任して以来、3敗目となった。同監督は2026年ワールドカップ前の親善試合でエクアドルに敗れていた。

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これでサウジアラビアは、今回の代表ウィークにおけるカタールの首都ドーハでの合宿を終えることになる。ウズベキスタン戦は、先週金曜日に韓国を3-2で下した試合に続く2試合目だった。

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ウズベキスタン戦のサウジアラビア代表スタメン

サウジアラビアは前節の韓国戦から5人を入れ替えて試合に臨んだ。最も注目されたのは若手GKハメド・アル・シャンキティの起用で、ギリシャ人指揮官ヨルゴス・ドニス監督がメンバーから外したモハメド・アル・オワイスに代わってゴールマウスを守った。

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先週金曜日に韓国を3-2で破ったメンバーからの変更はアル・シャンキティだけではない。右サイドバックにはモハメド・アブ・アル・シャマトに代わってサウド・アブドゥルハミドが入った。

またドニス監督は、アラビアン・ガルフカップ「ガルフカップ27」ではチームを離れ、前節の韓国戦ではベンチスタートだったムサブ・アル・ジュワイルを、モハメド・カンノに代えて先発に復帰させた。

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さらにギリシャ人指揮官は前線でも2人を入れ替え、モハメド・アル・カハタニとアブドゥッラー・アル・ハムダンに代えて、アハメド・アル・ガムディとフィラス・アル・ブライカンをマルワン・アル・サハフィとともに起用した。

サウジアラビア代表のスタメンは以下の通り。

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GK：ハメド・アル・シャンキティ

DF：サウド・アブドゥルハミド、アブドゥレラー・アル・アムリ、ハッサン・タンバクティ、ムテブ・アル・ハルビ

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MF：アブドゥッラー・アル・ハイバリ、ナセル・アル・ドサリ、ムサブ・アル・ジュワイル

FW：マルワン・アル・サハフィ、フィラス・アル・ブライカン、アハメド・アル・ガムディ

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サウジアラビア対ウズベキスタン戦で何が起きたのか

試合が動いたのは19分。サウジアラビアのGKハメド・ユセフ・アル・シャンキティの致命的なミスから、シェルザド・イスノフがウズベキスタンに先制点をもたらした。

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若き守護神は味方へパスを出そうとしたが、そのボールはイスノフに渡ってしまう。GKと完全に1対1となったイスノフは、難なくネットを揺らした。

このミスでアル・シャンキティは苦しい立場に追い込まれた。ロシュン・リーグのアル・フルードで好パフォーマンスを見せてきた末につかんだ、サウジアラビア代表での初の国際試合だっただけになおさらだ。

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それでもサウジアラビアはすぐに試合を振り出しに戻す。23分、アハメド・アル・ガムディのクロスにFWフィラス・アル・ブライカンが見事なヘディングで合わせ、同点ゴールを奪った。

このゴールは、アル・ブライカンが現在サウジアラビア代表で見せている好調ぶりを改めて示すものとなった。直近2回の代表ウィークで、サウジアラビアで記録した4点目のゴールだった。

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アル・アハリに所属するこのストライカーは、第27回アラビアン・ガルフカップ「ガルフカップ27」で3ゴールを挙げて得点王に輝いている。UAEとの決勝での1点に加え、グループステージのオマーン戦では2ゴールを決めていた。

しかし、アル・ブライカンとチームメイトの歓喜は長くは続かなかった。35分、ペナルティエリア内のこぼれ球をまたしてもシェルザド・イスノフが押し込み、ウズベキスタンが2点目を奪った。

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39分にはサウジアラビア守備陣の致命的なミスからウズベキスタンが3点目を奪いかけたが、ゴールはオフサイドの判定で取り消された。

ドニス監督は後半開始と同時に6人を交代。GKアル・シャンキティに代えてアブドゥルクドゥス・アティーヤを、サウド・アブドゥルハミドとムテブ・アル・ハルビに代えてサイドバックのナワフ・ブシャルとファレス・アビディを投入した。

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さらにセンターバックにはアブドゥレラー・アル・アムリに代えてアリ・ラジャミ、中盤にはアブドゥッラー・アル・ハイバリに代えてムフタル・アリ、前線にはフィラス・アル・ブライカンに代えてアブドゥッラー・アル・ハムダンを送り込んだ。

しかし後半は、サウジアラビアにとって最悪の形で幕を開ける。50分、途中出場のアリ・ラジャミが中盤でウズベキスタンの選手に危険なタックルを見舞い、一発退場となった。

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サウジアラビアの選手たちとヨルゴス・ドニス監督は残り時間で巻き返しを図ったものの、数的不利とウズベキスタンの粘り強い守りに阻まれて同点には届かず、試合は1-2の敗戦で終わった。