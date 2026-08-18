マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダー、ハリー・マグワイアは、クラブでの8シーズン目を迎えるにあたり、未来への期待を語った。彼はこれまでクラブ内でさまざまな浮き沈みと感情の揺れ動く瞬間を経験してきた。オーレ・グンナー・スールシャール監督の下での短い好調期に始まり、明暗の分かれたエリック・テン・ハーグ時代を経て、ポルトガル人のルベン・アモリム監督の激動の時期に至るまでである。

そうした年月における集団および個人としてのあらゆるつまずきにもかかわらず、マグワイアは今なおチーム内での自らの重要性と存在感を楽しんでいる。マグワイアは「スカイ・スポーツ」とのインタビューで次のように語った。「このクラブでプレーすることは子どもの頃からの夢だった。だから、ここで8シーズン目を戦えることには大きな誇りを感じている。これは僕個人のことではなく、キャリアのこの段階でタイトルを勝ち取る成功したチームの一員でありたいという思いだ。それは今シーズン、僕たち全員が目指している目標であり、すべてのタイトルで最後の瞬間まで争いたいと考えている」

2026-2027シーズンの開幕まで残りわずかとなる中、大きな変化を迎えているリーグにおいてユナイテッドがどこまでタイトル争いに絡めるのかという問いが残されている。この点についてイングランド代表のディフェンダーは次のようにコメントした。「僕たちは昨シーズンと比べてパフォーマンスを向上させたい。誰もがプレミアリーグ制覇を望んでおり、それは僕たちが目指すものであり、この規模のクラブに求められるものだ。調子が良ければどんな相手とも戦い、打ち負かせるという完全な自信を持っている。非常にエキサイティングなシーズンになると予想している」

ダブリンでのキャンプ中のチーム全体の雰囲気からは、選手たちの間の親密さと強い結びつきがうかがえた。ロッカールームの文化を再編した功績はアモリムの時期にあるが、チームは現在、マイケル・キャリック監督の下で6か月にわたって続いた成功期を経て、その規律の成果を実らせている。マグワイアは、現在のスカッドは自身の在籍期間を通じて共にプレーしてきた中で最も結束したグループの一つだと強調し、共に時間を過ごし、勝利を重ねることがチームにより大きな一体感をもたらしていると述べた。

その語り口には、キャリアの晩年を活かしたいという思いからか、あるいはチームが栄冠に近づいているという実感からか、マグワイアの明確な決意がにじんでいる。とはいえ、移籍市場でクラブが陣容を補強する必要性は依然として残されている。とりわけメイソン・マウントとマヌエル・ウガルテの負傷を受け、左サイドバックと中盤のポジションに不足が見られる。この点についてマグワイアは次のように語った。「僕は、クラブが望むだけ最新かつ最高の選手を連れてくることができる年齢になった。僕が望むのはただタイトルを勝ち取ること、そしてそれを勝ち取ることに貪欲であることだけだ。フロントがスカッドを強化するために適切な人材を獲得しようと懸命に働いていると確信している」

2019年に8000万ポンドで加入して以来、マグワイアの役割はピッチ内でのプレーだけにとどまらなくなった。33歳ながらキャリックの守備ラインで中心的な存在でありながら、自らの後を継ぐ準備を進める次世代の指南役も担うようになった。アイデン・ヘヴンやレニー・ヨロといった名前は、この18か月間で大きな可能性を示した有望な逸材であり、加えてSNS上でファンから「小さなマグワイア」と呼ばれる若手のダン・アルミール（18歳）もいる。

その指導的役割と若手たちへの指南について、マグワイアは次のように締めくくった。「この役割は僕にとって自然なもので、彼らには素晴らしいキャリアを歩んでほしい。レニーとアイデン、そしてダンが、今から5、6年後にこのチームの守備ラインの指揮を分かち合っている姿を見たいと願っている。彼らには必要な素質が備わっている。まだ若いとはいえ、プレッシャーと絶え間ない分析の下で学んでおり、将来このクラブの守備の中心コンビとなり、サッカー界で最強の存在になってくれることを願っている」