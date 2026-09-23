イラク代表は、アラビアン・ガルフ・カップ「ガルフ・カップ27」の大会初戦、オマーン代表戦でわずか6分でゴールを挙げ、大会の得点の口火を切った。

イラク代表は水曜日の本日、ジッダのプリンス・アブドラ・アルファイサル・スポーツシティ競技場で、アラビアン・ガルフ・カップのグループステージ第1節でオマーン代表と対戦した。

試合開始からわずか6分、ムハンマド・カシムがペナルティエリア内でボールを受けると、左足で強烈なシュートを放ち、ネットを揺らしてイラク代表に先制点をもたらした。

このゴールは第27回ガルフ・カップにおける最初の得点であり、「トランスファーマルクト」によると、ムハンマド・カシムにとってはイラク代表での24試合目の出場ながら、代表通算3点目となった。

興味深いことに、カシムのイラク代表での最初の2得点も、いずれもアラビアン・ガルフ・カップの開幕得点であり、しかも7年前の2019年大会でのものだった。

カシムはその2得点を1試合で挙げており、それもガルフ・カップ24の初戦であった。この試合でイラクはカタールを2－1で下した。

その後、29歳のカシムはガルフ・カップ25と26には出場しなかったが、今大会で復帰を果たし、イラクにとって、そして大会全体にとって最初の得点を再び記録した。