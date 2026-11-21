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アル・アハリのブラジル人ウイング、ヴェンデルソン・ガレーノが、伝統的なライバルであるアル・ナスルとのクラシコでゴールを決めた後に見せたパフォーマンス。その理由が現地メディアの報道によって明らかになった。

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アル・アハリは昨日金曜日の夜、ジッダのアルインマ・スタジアムで行われたロシュン・リーグ第9節の延期分でアル・ナスルと対戦し、3-1で勝利した。

この試合で輝きを放ったのがガレーノだ。前半アディショナルタイム1分に、ペナルティエリア外から強烈なシュートを放って3点目をマーク。アル・ナスルのブラジル人GKベントは対応しきれなかった。

ゴールを決めた直後、ブラジル人ウイングはピッチサイドへ向かい、自身の膝を指さした。このパフォーマンスの真意を理解できなかった人もいたが、その後サウジアラビア紙『アル・リヤディーヤ』がその理由を明かした。

このパフォーマンスの背景にあるのは、去る4月29日の出来事だ。この日、サウジ・ロシュン・リーグでアル・ナスルがアル・アハリに2-0で勝利。この一戦によって、アル・アハリは優勝争いから大きく後退することとなった。

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この試合でガレーノは同胞のベントと激突し、膝に重傷を負った。ピッチに倒れ込んで痛みに苦しみ、担架で運ばれてピッチを後にしていた。

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不可解だったのは、試合後のアル・ナスル公式Instagramアカウントの行動だ。ブラジル人ウイングが負傷した瞬間の動画を投稿し、「音量を上げて、この瞬間を一緒に体感しよう」とコメントを添えたのである。

この対応にガレーノは激怒。なぜこの動画を投稿したのか、自分の負傷がアル・ナスルを喜ばせたのかと問いかけた上で、アル・ナスル相手に決めた自身のゴール映像を投稿し、「もちろん、君たちの怒りは理解できるよ。ごめんね」と皮肉たっぷりにコメントした。

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同紙によれば、この一件こそが、ガレーノが膝を指さしてゴールを祝った主な理由だという。

なお、今回のゴールは、ガレーノがこれまで重要な試合でアル・アハリに勝利をもたらしてきた決定的なシュートの再現でもあった。とりわけAFCチャンピオンズリーグエリートでの活躍は印象的だ。

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誰もが忘れられないのが、AFCチャンピオンズリーグエリート2025決勝の川崎フロンターレ戦で、このブラジル人スターが決めたゴールだろう。このゴールがアル・アハリを2-0の完封勝利に導き、クラブ史上初のタイトル獲得をもたらした。

ガレーノは昨シーズンの大会でも決定的なシュートを連発した。準々決勝のジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア)戦の勝利でゴールを挙げると、準決勝のヴィッセル神戸戦の勝利でもネットを揺らした。

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これらのゴールがアル・アハリをAFCチャンピオンズリーグエリート2026決勝へと導く主役となった。そしてチームは決勝で町田ゼルビアをフィラス・アル・ブライカンのゴールで下し、2大会連続のタイトル獲得を果たした。

ゴールとそのパフォーマンス以外にも、 ガレーノは試合中のあるシーンをめぐって新たな議論を巻き起こしている。このプレーについては、退場処分にすべきだったとの声も上がっている 。

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問題のシーンは61分に起きた。アル・ナスルのFWアブドゥラー・アル・ハムダンがアル・アハリのブラジル人DFロジャー・イバニェスに激しいタックルを見舞うと、続いてガレーノがアル・ハムダンに同様の激しさでタックルを仕掛けた。

アルゼンチン人のファクンド・テージョ主審は、荒いプレーを理由にアル・ハムダンとガレーノの両者にイエローカードを提示した。しかし、エジプト人の元審判モハメド・カマル・リシャ氏は、この判定に異を唱えている。

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リシャ氏はサウジアラビア紙『アル・リヤディーヤ』に対し、「ブラジル人選手(ガレーノ)は一発退場とすべきだった。スパイクの裏を見せ、ボールを争うことなく、過剰な力でアル・ハムダンの脚にタックルしたからだ」と語った。

さらに、「(主審は)ガレーノにはイエローカードを提示するにとどめ、アル・ハムダンにはその数秒前のロジャー・イバニェスへのタックルで妥当なイエローカードを出した。テージョが最初のファウルの後に笛を吹いていれば、ガレーノが2つ目のファウルを犯すことは避けられただろう」と続けた。

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この見解が正しいとすれば、アルゼンチン人主審が試合結果に影響を与えたと言えるかもしれない。当時のスコアは1-1の同点で、その後アル・アハリが2ゴールを挙げてクラシコを制したからだ。