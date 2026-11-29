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フレンキー・デ・ヨングが日曜午後、バルセロナの試合で負傷交代した。29歳のMFはデポルティーボ・ラ・コルーニャとのアウェー戦の後半、異変が起きた後に交代を余儀なくされた。オランダ代表MFに何が起きたのかは、今のところ明らかになっていない。

バルセロナはエスタディオ・リアソールで、比較的容易に勝利を収めるかに見えた。ラミン・ヤマル、ダニ・オルモ、ラフィーニャの得点でアウェーチームが3-1とリード。ホームチームではピエール＝エメリク・オーバメヤンがゴールを決めていた。

しかし65分、デ・ヨングに異変が起きた。ボールが近くにない中、何でもないように見える場面で、オランダ代表MFは突然ピッチに座り込んだ。

デ・ヨングはすぐに立ち上がったものの、間もなくプレーを続けられないことを伝えた。交代を求め、やや足を引きずりながらピッチを後にした。

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「まさか、またあの苦しみなのか」と、実況のリチャード・ファン・イテルソンは『Ziggo Sport』でデ・ヨングの映像を見て反応した。「もちろん、発言には慎重にならなければいけないが、彼は少し座り込んでから立ち上がり、万全には見えなかった」

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その後、ハンジ・フリック監督はアンドレアス・クリステンセンとジュール・クンデを投入し、デ・ヨングとともにエリック・ガルシアを下げた。交代の少し前に中盤からセンターバックへ移っていた元アヤックスのMFは、ピッチを退くとすぐにロッカールームへ向かった。

デ・ヨングはそこでバルセロナのメディカルスタッフによる検査を受けることができた。筋肉の負傷の可能性がある。

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新たな負傷となれば、今季すでに数カ月間戦列を離れていたデ・ヨングにとって、非常に悪い知らせだ。ワールドカップ後に膝の内側側副靱帯を断裂し、3カ月以上プレーできなかった。

この膝の負傷により、デ・ヨングはバルセロナとオランダ代表の試合を計14試合欠場した。さらに、代表通算71試合出場の同選手は、直近の代表戦期間中にも軽い股関節の負傷を抱え、ドイツ戦（0-5で敗戦）を欠場していた。