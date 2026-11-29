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フレンキー・デ・ヨングが日曜午後、バルセロナの試合で負傷交代した。29歳のMFは、敵地でのデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦の後半に起きた異変の後、交代を余儀なくされた。ハンジ・フリック監督はその後、状況を説明している。

エスタディオ・リアソールで、バルセロナは比較的容易な勝利に向かっているように見えた。ラミン・ヤマル、ダニ・オルモ、ラフィーニャの得点でアウェーチームが1-3とリードし、ホームチームではピエール＝エメリク・オーバメヤンが得点していた。

しかし、65分にデ・ヨングにアクシデントが起きた。オランダ代表MFは、ボールが近くにない、一見何でもない場面で突然ピッチに座り込んだ。

デ・ヨングはすぐに立ち上がったが、プレーを続けられないことを間もなく示した。交代を求め、やや足を引きずりながらピッチを後にした。

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デ・ヨングの映像を見た『Ziggo Sport』の実況担当リチャード・ファン・イテルソンは「またあの苦難が繰り返されるのか」と反応した。「もちろん発言には慎重になるべきだが、彼は一度座り込み、立ち上がったものの、万全には見えなかった」

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その後、フリック監督はアンドレアス・クリステンセンとジュール・クンデを投入し、デ・ヨングとともにエリック・ガルシアもベンチに下げた。交代の少し前に中盤からセンターバックへとポジションを移していた元アヤックスのMFは、ピッチを退くとすぐにロッカールームへ向かった。

フリック監督は試合後、スペインの報道陣に対し、「フレンキー・デ・ヨングはふくらはぎに痛みを抱えている。また負傷したと思う。彼は素晴らしい選手で、復帰を喜んでいたが、今は様子を見なければならない」と語った。

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新たな負傷は、今季すでに数カ月にわたって離脱していたデ・ヨングにとって、非常に悪い知らせだ。MFはワールドカップ後に膝の内側側副靱帯を断裂し、3カ月以上戦列を離れていた。

デ・ヨングはその膝の負傷により、バルセロナとオランダ代表の試合を計14試合欠場した。代表通算71試合出場のデ・ヨングは、直近の代表活動期間中にも軽い股関節の負傷を抱え、ドイツ戦（0-5で敗戦）を欠場していた。