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マンチェスター・ユナイテッドは、新監督マウリシオ・ポチェッティーノの下でも不振から抜け出せずにいる。

イングランド最多優勝を誇るユナイテッドは土曜日、ブレントフォードFCに0－4（前半0－2）で敗れ、降格争いの渦中にとどまっている。

ポチェッティーノは最近、マイケル・キャリックから指揮を引き継いだが、ユナイテッドはアルゼンチン人監督の下で公式戦3試合を戦い、まだ初勝利を挙げられていない。プレミアリーグでは12試合で勝ち点8にとどまる。

ポチェッティーノにとってホーム初戦となった試合で、ユナイテッドは優勢に立ってスタートした。しかし、カラム・ウィルソンに19分と32分に立て続けに得点を許すと、リズムを崩した。そこから巻き返せず、終盤のクリストフェル・アイェル（82分）と代表選手ケヴィン・シャーデ（90＋1分）のゴールで、さらなる大きな痛手を負った。

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ポチェッティーノは『BBC』に対し、「前向きでいるのは難しい。とても失望している。選手たちのことも本当に気の毒に思うからだ。最初の15～20分は非常に堅実で、試合をコントロールできていた」と語った。失点が試合を完全に変えたと、アルゼンチン人監督は説明した。

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54歳の指揮官は、苦しい戦績が「自信に影響している。それでも、私たちは団結し、まとまり続け、戦い続けなければならない」と述べた。「改善に取り組む。もちろん、良くなって望む結果を得られるまで、あとは時間の問題だ」

マンチェスター・ユナイテッド、ポチェッティーノの初陣でも0－4の大敗

1週間前、 リヴァプールFCでのポチェッティーノの初陣も0－4の大敗に終わっていた 。データ提供会社『Opta』によると、ユナイテッドがリーグ戦で4点差以上の敗戦を2度喫したのは、1963年12月以来だ。日曜日には、プレミアリーグ最下位のクリスタル・パレスがハル・シティに勝てば、ユナイテッドを追い抜く可能性がある。

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一方、ドイツ人監督のダニエル・ファルケは勝利を喜んだ。ファルケ率いるリーズ・ユナイテッドはコヴェントリー・シティに3－0（前半2－0）で勝ち、3連勝を飾った。得点者はドミニク・カルヴァート＝ルーウィン（40分）とショーン・ロングスタッフ（45分、66分）だった。