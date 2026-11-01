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トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督が、プレミアリーグでの成績の大幅な向上につながったチーム内の文化の変化について語った。夏の巨額投資を経て、イタリア人指揮官は、選手たちがようやく才能ある個人の集まりから、まとまりのあるチームへと変わったと考えている。

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マルベーリャ遠征を機に生まれた一体感

トッテナムは土曜日、10人となったクリスタル・パレスを相手に手堅い戦いを見せ、2-0で勝利した。リーグ戦で3連勝を飾ったのは616日ぶりとなる。イタリア人指揮官は、チームの転機としてシーズン途中のマルベーリャ遠征を挙げた。トッテナムには夏、ルイス家の資金提供による3億8000万ポンド（5億900万ドル）の補強で、10人の新戦力が加わっていた。デ・ゼルビ監督は、ここ数週間で戦術面の変化と同じくらい精神面の変化が重要だったと強調した。

「代表活動による中断期間の前から、良いプレーはできていたと思う。90分間ではなかったかもしれないが、試合の多くの時間帯で非常に良いプレーをしていた。ただ、得点できなかった。軽率な失点を喫し、そこから勢いを失った。気力を失い、選手間に必要な一体感も失った。中断前と中断後のトッテナムを比べると、今はチームとしてプレーしている。中断前は非常に優れた選手たちが集まってプレーしていたが、チームとしてはプレーできていなかった」と、デ・ゼルビ監督は『ESPN』が伝えたコメントの中で明かした。

本来とは異なる役割で輝くグレイ

アーチー・グレイは本来のポジションではない場所で起用されながらも、トッテナムで目覚ましい活躍を続けている。20歳のグレイは今季9度目となる右サイドバックでの出場を果たし、圧倒的なパフォーマンスと重要なヘディング弾で監督の信頼に応えた。しかし、早い時間帯に警告を受けたため、デ・ゼルビ監督は退場のリスクを避けようとハーフタイムに交代を決断した。

「彼は大きく成長している。マンチェスター・ユナイテッド戦以降、非常に良いプレーをしており、成熟した選手のようだ。もう1枚イエローカードを受けるリスクは冒したくなかった。とても良いプレーをしていただけに残念だ。なぜその決断をしたのか本人に説明したが、あの時点では正しい判断だったと思う」と、トッテナムの指揮官は若手選手の成長について語った。

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守備陣の戦力が負傷から復帰

グレイが最終ラインの頼れる選択肢として台頭したことで、クラブはペドロ・ポロの復帰を極めて慎重に進めることができた。ワールドカップ優勝経験のあるスペイン人選手は、長引くハムストリングの問題に悩まされ、シーズン開幕時に欠場。9月のアストン・ヴィラ戦で敗れた際には再び状態を悪化させた。ポロは現在、チームの全体練習に復帰しており、次のリーズ・ユナイテッド戦には出場可能になる見込みだ。

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デ・ゼルビ監督は回復過程で選手と意思疎通を図る重要性を強調し、パレス戦への出場を判断する上でポロ本人の意向が大きな役割を果たしたと述べた。「ペドロは準備ができている。我々はリスクを冒さなかった。彼と話した結果、試合前に先発しないと決めた。私に対してとても正直に話してくれた。そこには本当に感謝している。プレミアリーグは1試合ではなく、38試合あるのだから」と指揮官は語った。

激しさを増すポジション争い

後半にポロとデスティニー・ウドギが両サイドでプレーしたことも、トッテナムの選手層の厚さを示した。6月にフリー移籍で加入したアンディ・ロバートソンは、今年に入ってコンディション面でさまざまな問題を抱えてきたウドギにとって、必要とされていた控えの存在となっている。ロバートソンが安定したプレーを見せていることで、デ・ゼルビ監督は質を落とさずに両サイドバックを入れ替えられる。これはクラブの歴代指揮官が常に持てたわけではない選択肢だ。

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ウドギは今後、先発の定位置を取り戻すためにコンディションを維持することが課題となる。デ・ゼルビ監督は、このイタリア人DFが継続して練習を重ね、調子を上げていくことを期待していると明言した。「ウドギについては、何週間も続けて練習できるよう願っている。これまではそれができなかった」と指揮官は付け加えた。