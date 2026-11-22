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ルチアーノ・スパレッティ監督は日曜日、ユヴェントスの指揮官としてセリエAでの監督通算600試合目を迎えた。アリアンツ・スタジアムでのヴェネツィア戦で後半に圧倒的な戦いを見せた後、自身の去就をめぐる憶測に言及した。

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重圧の中で節目を迎えたスパレッティ

ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督は、 セリエAでの指揮通算600試合目をヴェネツィアに4-0で快勝して飾った 。しかし、この日の前半は厳しい雰囲気に包まれていた。ユヴェントスはハーフタイムに自軍サポーターからブーイングを浴び、ダヴィデ・ニコーラ監督率いる相手に最終的にこれほどの快勝を収めるとは思えない展開だった。

今後の去就 と、イタリアサッカー界で節目となる数字に到達した後の目標を問われたナポリの元監督は、噂を冗談でかわした。試合後の取材で「いろいろなことを言われている中、600試合を迎えた後のキャリアの目標は何かって？ 答えは601試合目を迎えることだ。サッカーでは何が起きるか分からないからね」と笑った。

ヴォルテマーデが反撃の口火

試合の転機はハーフタイムに訪れた。ケリム・アライベゴヴィッチの負傷を受け、ニック・ヴォルテマーデが投入されたのだ。途中出場のヴォルテマーデは、ウェストン・マッケニーの当たり損ねのシュートが自身の前に転がると、先制点を挙げてすぐさま結果を出した。このゴールを機に試合は一変し、トゥーン・コープマイネルスが追加点を挙げ、フアン・カバルがヘディングで3点目。さらに、自ら獲得したPKをランダル・コロ・ムアニが決め、4-0の大勝を締めくくった。

スパレッティ監督は、ハーフタイム後の選手たちの意識の変化をすぐに評価。最初の45分間には欠けていたチームとしての考え方を、ようやく共有できたと指摘した。『DAZN Italia』に対し「選手たちは後半、選択し、判断を下し、より流動的にパスをつなぎ、チームとしての考え方を持とうとしていた」と語った。

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コロ・ムアニの起用法を模索

コロ・ムアニは得点を挙げたものの、スパレッティ監督は、パリ・サンジェルマンでプレーしたこのアタッカーが本来の感覚には合わない役割にまだ適応している段階だと認めた。戦術面の布陣について「コロ・ムアニが左サイドの方がやりやすいと感じていることには同意する。ただ、これだけ試合がある中で、センターフォワードを務められる選手が必要なんだ」と説明した。この勝利はユヴェントスにとっても重要で、勝ち点を21に伸ばし、4位コモと5ポイント差の6位に浮上した。

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スパレッティ監督は、ニコ・ゴンサレス、フランシスコ・コンセイソン、エドン・ジェグロヴァらもサイドのポジションを争う中、選手層の問題が自身の選択を制約していると詳しく語った。「だから彼を促し、中央でもプレーできると示さなければならない。ただ、そのスペースに走り込むには、自分の姿勢によってスペースを作り出す必要がある。背後に相手選手を背負ってボールを受けるのは好まないと示しているが、ただ立ってボールを受ける準備をするのではなく、そうした位置に入ることはできる」と続けた。

ひらめきを安定したプレーに

スパレッティ監督は、ユヴェントスの出来の良し悪しを象徴するようなプレーを見せたエドン・ジェグロヴァについても、称賛と苦言の両方を口にした。ジェグロヴァはチャンスの創出で重要な役割を果たした一方、守備を怠る場面ではコーチ陣を苛立たせた。ユヴェントスは今後、木曜日にヨーロッパリーグでオモニアをホームに迎え、日曜日には敵地でコモと対戦する忙しい1週間を迎える。

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スパレッティ監督は「ジェグロヴァは信じられない選手だ。時には本人にも説明できないようなことをする。天才的なひらめきがあり、不可能に思える場面でも、どんな戦術書にも載っていないプレーを見せる。その一方で、時々ふらふらと動き、試合への集中を切らしてボールを失う。ブレーメルがカバーに入らなければならなかった場面のようにね。サッカーでは、こうした姿勢が極めて重要になる。数回の好プレーだけでは足りず、試合を通して安定していなければならない」と締めくくった。