スペイン紙の報道によると、バルセロナ、レアル・マドリード、アトレティコ・マドリードが、アルクマールの若きオランダ人ミッドフィールダー、カイス・スミットの獲得をめぐる争奪戦に加わった。リーガの強豪クラブからの関心が高まっている状況だ。

スペイン紙『アス』は、この3クラブが20歳のスミットの去就の行方を注視していることを明らかにした。同選手はヨーロッパの中盤における最も注目される新星の一人と見なされるようになっており、現在の移籍市場で獲得に向けて最も本格的に動いているのはレアル・マドリードのようだ。

レアル・マドリードは中盤の新たな補強を模索しており、スミットはマドリー内部で高く評価されている。一方でバルセロナとアトレティコ・マドリードは、この選手を中長期的に育て上げていける投資対象と見ている。

スペインの3クラブがスミットに関心を寄せる背景には、アルクマールでの同選手の活躍がある。技術的な資質、ゲームメイク能力、試合のリズムをコントロールする力によって注目を集めることに成功し、ヨーロッパの強豪クラブにとってますます魅力的なターゲットとなっている。

報道によれば、アルクマールは選手の価値を6000万ユーロほどと設定しているが、これは今夏の移籍市場で見られる高額な金額と比べれば、交渉の余地がある数字と見られている。特に若手ミッドフィールダーへの需要が高まっているためだ。

スミットのスペインのクラブへの移籍の可能性を後押しするのが、選手の代理人業務を世界屈指のエージェントの一人であるポルトガル人ジョルジェ・メンデスが担っているという事実だ。メンデスは3クラブすべてと強固な人脈を有しており、それが選手の次の行き先を決めるうえで影響力ある役割を果たす可能性がある。

現時点ではレアル・マドリードがスミット獲得争いで優位に立っているように見える。特に同クラブは中盤の強化を目指しているためだ。しかし、バルセロナとアトレティコ・マドリードが視野に入っていることで、この移籍はスペインサッカーの3強が有望なヨーロッパの才能をめぐって繰り広げる新たな対決へと発展する可能性がある。