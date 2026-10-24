36歳のルイス・ホルトビーが、6部リーグのシュポルトフロインデ・ユーヴェコーフェンに加入した。ミッテルライン・ランデスリーガに所属する同クラブが木曜日に発表したところによると、ホルトビーは今季終了までチームに加わる。

ユーヴェコーフェンはインスタグラムに「選手兼監督のジョシュとスヴェンがルイスを説得し、もう一度スパイクを履いてユニフォームに袖を通してもらえることになりました」と投稿。「今季、彼はシュポルトフロインデの緑と白のユニフォームを着ます！ ルイス、シュポルトフロインデに迎えられることを心からうれしく思います！ 一緒に実りある時間を過ごしましょう！」と続けた。









選手兼監督のジョシュは、ホルトビーの弟ヨシュア（30）だ。かつてアレマニア・アーヘンやボルシアMGのセカンドチームなどでプレーし、2023年から兄弟の故郷に近いユーヴェコーフェンでプレーしている。兄弟は、メンヒェングラートバッハ近郊にあり、ユーヴェコーフェンからわずか約6キロのエルケレンツ出身だ。

ルイス・ホルトビー、ランデスリーガですでにデビュー

ルイス・ホルトビーは加入発表の翌日、金曜日の夜にシュポルトフロインデでのデビューを果たした。首位SCフリーステーデンとのホームゲームでは、弟ヨシュアとともに中盤で先発し、ユーヴェコーフェンは健闘して1-1で引き分けた。ホルトビーらは85分に先制し、勝利にあと一歩まで迫ったが、アディショナルタイムに相手の同点ゴールを許した。

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開幕からの不振でユーヴェコーフェンは順位表の下を気にしなければならないだけに、勝ち点3を得られれば、なおさら大きかった。16チームで争うリーグで、開幕から9試合を終えて勝ち点7の11位。降格圏との差はわずか勝ち点3だ。しかし、元ブンデスリーガスターの力を借り、ここから早急に順位を上げたいところだ。

ルイス・ホルトビー、かつてドイツ代表で3試合に出場

ホルトビーはかつてアレマニア・アーヘンでプロ入りを果たし、その後はシャルケ04、ボーフム、マインツ05、ハンブルガーSV、ホルシュタイン・キールでブンデスリーガ通算225試合に出場した。プロとして最後に所属したのは昨季のオランダのNACブレダで、エールディビジで30試合に出場。7月には現役引退を発表していた。

ホルトビーはドイツ代表でも3試合に出場している。2010年11月、当時20歳だったホルトビーはスウェーデンとの親善試合（0-0）で代表デビュー。ドイツ代表で唯一の公式戦出場は、2011年6月のEURO予選、アゼルバイジャン戦（3-1）だった。最後に代表でプレーしたのは2012年11月。敵地でのオランダとの親善試合（0-0）で、当時の代表監督ヨアヒム・レーヴの先発メンバーに名を連ねた。