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ブラジル人のガブリエウ・ジェズスは、今季序盤のバルセロナで最大のサプライズの一つだった。しかし現在は、ハンジ・フリック監督の構想のなかで極めて限られた役割の選手となっている。夏の移籍市場で1000万ユーロでアーセナルからカタルーニャのクラブに加入して以来、得点力の高さを示す好スタートを切ったにもかかわらず、ここ数週間は出場機会が減っている。

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ジェズスは最初のインターナショナルウィーク明けに同胞ラフィーニャが離脱した機会を生かし、攻撃面で目を引くパフォーマンスを見せた。だがラフィーニャの復帰と攻撃陣のポジション争いの激化により、このブラジル人選手の出場機会は明らかに減少し、次第に先発の構想から外れていったと、カタルーニャ紙『スポルト』が伝えている。

ジェズスの数字は明らかな矛盾を示している。ラ・リーガとチャンピオンズリーグを合わせた公式戦でわずか286分の出場ながら4ゴール1アシストを記録した。これは際立った得点実績だが、フリック監督の攻撃陣のローテーションで定位置を確保するには、現時点で十分とはなっていない。

ジェズスが最も輝いたのは10月だった。ラフィーニャがフィジカル面の問題を抱えたことで先発出場の機会を得たのだ。途中出場で2ゴールを挙げてスタートを切ると、フリック監督はヘタフェ戦とレアル・ベティス戦で彼を先発に起用した。ジェズスは指揮官の信頼に応えて両試合でそれぞれ1ゴールを決め、チームの2勝に貢献した。

しかし、この2試合で好印象を残したにもかかわらず、ジェズスはそれ以降6試合でわずか60分しか出場していない。内訳はレアル・マドリーとのクラシコで12分、アラベス戦で28分、アストン・ヴィラ戦で20分である。

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最も注目を集めたのは、チャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦、そしてラ・リーガ直近2節のアトレティコ・マドリー戦とビジャレアル戦で、ジェズスに一切出場機会がなかったことだ。3試合とも重要な一戦で、相手も強豪だった。

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バルセロナが3-2で勝利した直近のビジャレアル戦では、フリック監督はスコアを追いかけるためにアンソニー・ゴードンとダニ・オルモを投入し、ジェズスにはチャンスを与えなかった。このブラジル人FWはベンチから試合を見守るにとどまった。

ジェズスの役割縮小は、ラフィーニャが本来の定位置を取り戻したことと重なった。さらにラミン・ヤマルが不動のレギュラーであり、アンソニー・ゴードンとカリム・アデイェミの競争もある。こうした状況がこのブラジル人選手の立場をいっそう厳しくしている。ジェズスは1カ月以上ゴールから遠ざかっており、フリック監督の攻撃の選択肢のなかで地位を固めようと今も模索している。

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ラミン・ヤマルの欠場がジェズスに新たなチャンス

出場機会は減っているものの、チャンピオンズリーグのアゼルバイジャンのサバフ戦は、ジェズスにとってチーム内での役割を取り戻す新たなチャンスとなるかもしれない 。ラミン・ヤマルが右足首の軽い痛みのため、アゼルバイジャンへ遠征するバルセロナのメンバーから外れたためだ。これによりフリック監督はバルサの攻撃陣に手を加えざるを得なくなる。

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予想では、右サイドでラミン・ヤマルの穴を埋める最有力候補はカリム・アデイェミで、ラフィーニャとアンソニー・ゴードンがともに並ぶ見込みだ。ただ、このスペイン人スターの欠場により、特にフリック監督が試合中に交代策を講じる際には、ジェズスが出場時間を得る可能性も高まりそうだ。

ジェズスは10月、ヘタフェ戦とレアル・ベティス戦でゴールを決め、与えられたチャンスを生かせることをすでに証明している。数週間にわたって脚光から遠ざかっていたこのブラジル人FWにとって、サバフ戦は存在感を取り戻し、自分が今もバルセロナに違いをもたらせる攻撃の選択肢であることをフリック監督に納得させる格好の機会となりそうだ。