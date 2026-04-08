レアル・マドリードの監督アルバロ・アルベロアは、宿敵バイエルン・ミュンヘンに「サンティアゴ・ベルナベウ」で敗れ、新たな不名誉な記録を作った。

王者レアル・マドリードは、昨夜火曜日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でバイエルン・ミュンヘンに1-2で敗れ、来週水曜日にミュンヘンで行われる決戦を待つこととなった。

レアル・マドリードが通算16度目のタイトル獲得への歩みを続けるには、敵地でバイエルンを少なくとも2点差で下す必要がある。

これは、アルベロアがレアル・マドリードの指揮官として公式戦19試合を率いた中での6敗目で、13勝を挙げている一方、今年1月の就任以降、引き分けは一度もない。

バイエルン・ミュンヘンに敗れる前、アルベロア率いるレアル・マドリードの敗戦は、国王杯のアルバセテ、チャンピオンズリーグのベンフィカ、リーガではオサスナ、ヘタフェ、レアル・マジョルカによるものだった。

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そしてアルベロアは、前監督シャビ・アロンソの不名誉な記録に並んだが、より少ない試合数での到達となった。

アルベロアが19試合で6敗を喫したのに対し、アロンソの敗戦数は34試合後に同数へ達していた。

アロンソは昨夏にレアル・マドリードの指揮を執り、5つの異なる大会に参加。クラブW杯ではパリ・サンジェルマンに、リーガではアトレティコ・マドリードとセルタ・ビーゴに、チャンピオンズリーグではリバプールとマンチェスター・シティに、そしてスペイン・スーパーカップではバルセロナに敗れていた。

レアル・マドリードは、国内スーパーカップと国王杯から敗退し、リーガでもバルセロナに勝ち点7差をつけられているうえ、バイエルン・ミュンヘンにも敗れたことで、再び無冠シーズンに向かいつつある。今回の敗戦は、大陸タイトルから遠ざかる一歩となった。

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