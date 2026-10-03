スペイン紙『Sport』の報道によると、ニコロ・トレソルディはバルサでセンターフォワードのポジションにおける有力候補とみなされている。すでに8月には、複数のスペインメディアがカタルーニャ勢の関心について報じていた。 ただ、その22歳の価格は現在さらに上がっているとみられる。移籍金は5000万ユーロを超える可能性があるという。

レヴァンドフスキは夏にフリーでブラウグラナを離れ、MLSのシカゴ・ファイアーに加入した。また、控えFWのフェラン・トーレスもクラブを離れ、パリ・サンジェルマンと契約した。その後、適切なレヴァンドフスキの後継者探しは難航した。カタルーニャ勢はフリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）もラウタロ・マルティネス（インテル）も獲得できなかった。その代わり、期限直前に獲得したのは“わずか”ガブリエウ・ジェズスだけで、しかも現時点ではジョーカーとしての起用にとどまっている。

ドイツかイタリアか？ トレソルディの決断は2027年に下される見込み

そのため、指揮官ハンジ・フリックはプラン変更を強いられ、本来はウイングのラフィーニャをセンターフォワードに配置した。この措置はここまで完全に成功している。ブラジル人FWは歴史的なスタートを切り、最初の公式戦8試合ですでに14ゴールを記録している。

それでも、トレソルディはバルセロナに合いそうだ。2029年まで契約を結ぶクラブ・ブルージュで、22歳は9試合ですでに5得点を挙げており、最近ではドイツU-21代表でも好印象を残した。 キャプテンとしてのデビュー戦では、U-21欧州選手権予選のマルタ戦で4-1の勝利に貢献するハットトリックを達成した。

その成長ぶりはイタリアサッカー連盟の関心も集めている。 同時に、トレソルディはドイツ代表監督ユルゲン・クロップのリストにも入っている。 このストライカーは、ドイツとイタリアのどちらを選ぶかについて、最終的な決断を2027年夏のU-21欧州選手権後まで下さない意向だ。