5000万ユーロの男、リヴァプールを正式に退団

イブラヒマ・コナテがリヴァプールを退団する。契約満了に伴い、土曜日に感極まったメッセージでクラブに別れを告げた。

これにより5年に及ぶリヴァプールでのキャリアに幕が下りた。27歳のセンターバックは、主力として成長し、長年にわたりキャプテンのヴィルジル・ファン・ダイクと強力なディフェンスコンビを形成した。

ここ数か月は去就が注目されていたが、4月末に本人が新契約間近と明かしたにもかかわらず合意には至らなかった。

リヴァプールは土曜日に正式発表し、コナテは移籍金なしで新天地を探せる。Transfermarktの市場価値は約5000万ユーロ。

別れのメッセージで彼は「5年前、大きな夢を抱いて来た。今日、忘れられない思い出を持って去る」と振り返った。

また、今年亡くなった父やディオゴ・ジョタの死など、ピッチ外の悲しみにも言及。「どんな困難な時期でもクラブへの献身は変わらなかった。このユニフォームのために全力を尽くした」

チームメイト、コーチ、スタッフ、サポーターへの感謝も忘れなかった。アンフィールドの雰囲気には特に感銘を受けたという。「アンフィールドは本当に特別な場所です。皆さんの前でプレーできることは当たり前ではありませんでした」。

「別れは簡単ではないが、新しい挑戦と次の章へ進む時が来た。私はいつもリヴァプールを胸に抱き続ける。YNWA」と、すでに最後の試合を終えたセンターバックは語った。