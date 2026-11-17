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ポール・インス氏はGOALに対し、オールド・トラッフォードには「マンチェスター・ユナイテッドにふさわしくない選手」が多すぎると語り、2026年夏の移籍市場でアンドレイ・サントスとユーリ・ティーレマンスに大金が「無駄遣いされた」と指摘した。マンチェスター・ユナイテッドは最も差し迫った補強の必要性を見過ごし、補強すべきではないポジションを強化したとみられている。

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中盤の選手に巨額を投じる

「夢の劇場」と呼ばれるオールド・トラッフォードでは、かなり深刻な守備のほころびを埋めるために守備陣の補強が必要だというのが、以前からの大方の見方だった。2025年にはマテウス・クーニャ、ブライアン・エンベウモ、ベンヤミン・シェシュコといった攻撃的な選手に巨額を投じた。

それから約12カ月後、ルベン・アモリム監督の退任を受けて再び採用された4バックは不安定な状態にあったが、またも補強の対象から外れた。一方で、ティーレマンス、サントス、 カルロス・バレバらを獲得 。3人の移籍金は 合計で約1億5500万ポンド（約2億400万ドル）に上った 。

解任されたキャリックの後任にポチェッティーノ

アストン・ヴィラ、チェルシー、ブライトンから獲得した選手たちは、ほとんど成果を挙げられていない。ユナイテッドはプレミアリーグの降格圏に転落し、その後 マイケル・キャリック監督を解任 。米国代表からの就任が迫るマウリシオ・ポチェッティーノ氏に指揮を託すことになった。

かつてイングランドでサウサンプトン、トッテナム、チェルシーを率いたアルゼンチン人指揮官には、 対処すべき問題がいくつもある 。移籍市場が次に開くのは1月であり、当面は現有戦力でやりくりしなければならない。

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ティーレマンスとサントスへの評価

ティーレマンスやサントスらは、オールド・トラッフォードにすでにいた選手たちと比べて実質的な戦力アップにならなかったのではないか。そう問われた元ユナイテッドの優勝経験を持つMF、インス氏は、freebets.comとの提携のもとでGOALにこう語った。「何よりもまず、オールド・トラッフォードでの補強は良くなかったと思う。

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「優れたクラブ首脳陣や補強担当チームなら、後方から補強しなければならないと分かるはずだ。センターバックが2人、左サイドバックが1人、右サイドバックが1人、そして第2GKも必要だったかもしれない。だから今シーズン、中盤を補強の対象にしたのは私には本当に不可解だった。

「さらに不可解だったのがアンドレイ・サントスの件だ。チェルシーでほとんどプレーしていない選手に5000万ポンドを払った。若いMFだが、私が思ったのは『マンチェスター・ユナイテッドにはすでにコビー・メイヌーがいるのに、なぜ同じような選手を買うのか？』ということだ。メイヌーはこの2、3年、誰もが話題にしてきた若手だ。今のところ期待どおりの結果は出していないが、トップ選手になれる片りんは見せている。ただ、もっと試合に出て、成長する必要がある。

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「すでにそういう選手がいるのに、なぜ全く同じポジションでプレーする選手を新たに連れてくるのか？ 私には5000万ポンドを無駄にしたように思える。その金はストライカー1人か、DF数人に使えたはずだ。

「それからティーレマンスについては、特定のチームでは伸び伸びとプレーできる選手がいる。ヴィラでの彼は別格だった。プレッシャーがそれほどないあの環境が、彼に合ったレベルだったと思う。クラブの中心選手の1人で、非常に優れた選手だった。だがマンチェスター・ユナイテッドに来れば、期待されるものが違う。選手として求められるレベルも違う。そして加入後に見てきた限り、残念ながら彼はそのレベルに達していないと思う」

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求められるレベルに達していない選手が多すぎる

1989年から1995年までの6年間、マンチェスター・ユナイテッドでプレーしたインス氏は、 ふさわしいレベルの選手を獲得する という点で長年続くクラブの問題についても語った。「難しいことだ。マンチェスター・ユナイテッドは間違いなく苦しんでいるが、そういうチームに加入すると、本来の力を示すのは難しい場合がある。

「ティーレマンスには、まさにそれが起きていると思う。彼が優れたトップ選手であることに疑いはない。でも、マンチェスター・ユナイテッドで求められるレベルの選手かといえば、私には分からない。もっとも、チームの大半について同じことが言える。

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「私が1989～1990年にマンチェスター・ユナイテッドに加入した時、ロッカールームを見渡して『すごい、ブルース、ロブソン、ヒューズ。彼らこそマンチェスター・ユナイテッドの選手だ』と思った。今はそういう選手がいない。マンチェスター・ユナイテッドでプレーしている選手はいるが、マンチェスター・ユナイテッドにふさわしい選手はいない。そこが違いだ。

「『彼はマンチェスター・ユナイテッドの選手ではない』と言われるのは、かつてはこのクラブだけだった。リヴァプールやシティの選手ではない、とは言われなかった。いつも『彼はマンチェスター・ユナイテッドの選手ではない』だった。マンチェスター・ユナイテッドでプレーするには、特別な資質が必要だ。ファンの期待を背負って毎週結果を出さなければならない。求められるレベル、振る舞い方、練習での基準。そのすべてが合わさって、マンチェスター・ユナイテッドの選手であることを形づくる。悲しいことに、今のユナイテッドにはもうそれがない。

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「ティーレマンスもその影響を受けたのだろう。彼は苦しんでいるクラブに加入した。サントスも同じだ。クラブに加入するなら、成功を収めてきたクラブに入り、その成功をさらに積み上げたいものだ。

「アレックス・ファーガソンはそれが見事だった。私やアンドレイ・カンチェルスキス、マーク・ヒューズを含め、1人、2人、3人と選手を獲得し、チームを強くし続けた。今のマンチェスター・ユナイテッドは、ただ選手を獲得するために選手を獲得しているように見える。だから今年、苦しんでいるんだ」

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ポチェッティーノの初陣はリヴァプール戦

ユナイテッドは試合の主導権を握るのに苦労しており、 大黒柱の主将ブルーノ・フェルナンデス には中盤で大きな期待がかかっている。創造性を存分に発揮できてはいないが、攻守両面で周囲の助けが必要だ。

マンチェスター・ユナイテッドの新たな時代は、日曜日にアンフィールドで幕を開ける。ポチェッティーノ監督の 初陣の相手はリヴァプールだ 。2026-27シーズンにここまで期待を下回ってきた選手の何人かには、プレミアリーグを13度制したクラブの長期的な戦力になれることを示してもらう必要がある。