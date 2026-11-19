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マンチェスター・ユナイテッドの元MFポール・インスが、夏の移籍市場でアンドレイ・サントスに5000万ポンドを費やした古巣を厳しく批判した。元イングランド代表のインスは、この巨額の移籍金は完全に無駄だったと考えており、チームは今、真のトップクラスの選手を獲得するのに苦労していると感じている。

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巨額の移籍金に疑問

インスは、サントスを獲得したマンチェスター・ユナイテッドの判断を厳しく批判した。クラブは夏の移籍市場で、 チェルシーからブラジル人選手を獲得するために5000万ポンドを投じた 。マンチェスター・ユナイテッドは中盤の選手層を厚くするため、サントスに加えて ユーリ・ティーレマンス と カルロス・バレバ も獲得した。

しかしサントスは、マイケル・キャリック前監督の下で、クラブのプレミアリーグ最初の10試合のうち4試合しか先発できなかった。 キャリックの退任 後、 マウリシオ・ポチェッティーノが オールド・トラッフォードにやって来た。監督が交代したものの、インスは巨額の移籍金がクラブの資金の完全な無駄遣いだったと考えている。

補強すべき場所を間違えた

インスは、サントスに充てた資金をピッチ上の別のポジションに投じるべきだったと確信している。現在のチームは攻守両面で質が著しく不足していると感じている。

「なぜサントスに5000万ポンドを使ったのか？」とインスは『ザ・サン』に語った。「5000万ポンドの無駄だ。その金を守備陣に回すか、ストライカーを買うこともできた。彼らには［コビー］メイヌーがいる。成長が必要な選手だ。プレーすべきなのはサントスではなく、メイヌーだ」

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フィジカルの問題と補強戦略への批判

インスの批判はサントスにとどまらず、最近加入したティーレマンスとバレバにも及んだ。ティーレマンスは求められる水準が大きく上がる一方、バレバは7000万ポンドでの移籍後、繰り返す負傷に苦しんでいると指摘。現在の中盤にはフィジカル面での強さが明らかに欠けているとも強調した。

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「ティーレマンスも同じだ。ヴィラでは素晴らしかったが、ユナイテッドに来れば話は別だ」とインスは続けた。「バレバは昨年あまりプレーしていなかった。7000万ポンドで加入し、数試合プレーして、また負傷した。サッカーは変わっている。今はパス、パス、パスだけではない。デュエルに勝たなければならない。ペップ・グアルディオラがいつも『デュエルに勝てなかった。タックルで勝てなかった』と言っていたのを聞いたものだ。サッカーはよりフィジカルで、よりパワフルになっている」

新監督の下での再建

ポチェッティーノは、来る1月の移籍市場でチームを強化するための資金面の支援を受けると見込まれている。しかしインスは、クラブがデクラン・ライスやジュード・ベリンガムのようなトップクラスの獲得候補を迎えるのは難しいと懸念する。続く不安定な状況が、一流選手の間でクラブの評判を大きく傷つけたと考えている。

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「サー・アレックス・ファーガソンが去ってから、完全な失敗続きだ」とインスは締めくくった。「世界中のすべての選手がユナイテッドに来たいと思うだろうか？ そうではない。あそこはどうしようもない状態で、めちゃくちゃだからだ」