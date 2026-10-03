ドイツのバイエル・レバークーゼンに所属するイングランド人ディフェンダー、ジャレル・クアンサがレアル・マドリードの関心を集めており、来夏の移籍市場でチームの守備陣を強化する候補となっている。同選手が複数の守備ポジションをこなせることが背景にある。

ドイツ紙「ビルト」によると、レアル・マドリードはクアンサを注意深く注視しており、チームの監督を務めるジョゼ・モウリーニョは、このイングランド人ディフェンダーを守備陣強化にふさわしい選択肢と見ているという。とりわけ複数の守備ポジションでプレーできる点が評価されている。

クアンサは2030年6月までバイエル・レバークーゼンと契約を結んでおり、2025年夏にリバプールからドイツのクラブへ移籍した。報道によれば、リバプールは6月15日まで7000万ユーロでの買い戻し条項を保持しているという。

一方、別の報道では、レバークーゼンはおよそ5000万ユーロでこのイングランド人ディフェンダーの退団に応じる可能性があるとされており、来夏の移籍市場で彼の将来をめぐる交渉への扉が開かれる可能性がある。

クアンサへの関心はレアル・マドリードにとどまらない。同ディフェンダーは守備における多様な起用が可能なことから、複数の欧州クラブの注目を集めており、それがマドリードの守備陣強化に向けた選択肢の一つとなる要因となっている。