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アトレティコ・マドリーに所属するナイジェリア出身のアデモラ・ルックマンが、来年1月の冬の移籍市場に向けてローマの補強候補に浮上した。

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報じたのは『コリエレ・デッロ・スポルト』紙で、ルックマンは最近の出場機会の少なさから、アトレティコ・マドリー退団が近づいているという。

ローマは、ボールを持って前へ運ぶ推進力と高い得点感覚を備え、味方との連係もこなし、さらに優れたフィジカルを持つルックマンのような選手を必要としている。

500日前、ジャン・ピエロ・ガスペリーニがローマで迎えた最初の移籍市場の開幕時点で、同監督はアデモラ・ルックマンの特徴を持つ選手の獲得を求めていた。ルックマンは、アタランタを欧州の舞台で飛躍させた立役者の一人だった。

そして今、移籍市場はローマに、アデモラ・ルックマン本人を手に入れる魅力的なチャンスをもたらしている。彼の特徴を模倣しようとする選手の中には説得力のある能力を持つ者もいるが、そうした選手の獲得で満足する必要はなくなるかもしれない。

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ルックマンはアトレティコ・マドリーで期待されたパフォーマンスを見せられておらず、15試合でわずか2ゴールにとどまり、9月中旬以降は一度も先発出場していない。

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こうした理由もあり、スペインのクラブはルックマンの放出に前向きになっており、移籍金を約4000万ユーロに設定した。ただし、最大で3500万ユーロまで引き下げる可能性もあるという。

この金額はローマの財政力にとって越えられない壁ではない。とはいえ、クラブ首脳陣は当然ながら、買い取りオプション付きのレンタルでの交渉を望んでいる。

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取引は、ローマが2026年1月にアストン・ヴィラからドニエル・マレンを獲得した際と同様、まずレンタルで迎え入れ、その後に買い取りを判断する形になる可能性がある。

ただし、アデモラ・ルックマンとガスペリーニ、ダミーコとの間には過去の確執が残っており、交渉を前進させる前に解決すべき課題の一つとなりそうだ。