バルセロナに所属するスペイン代表のスター、ラミン・ヤマルの恋人であるイネス・ガルシアが、自身のインスタグラムのアカウントで約500万人のフォロワーに向けて個人的な告白を公開し、ヘルペスウイルスに感染していることを明かしたことで、SNS上で大きな論争を巻き起こした。

ドイツ紙「ビルト」によれば、21歳のガルシアはこのウイルスとの闘いについて率直に語り、長い間発症していなかったものの、最近になって目覚めると鼻に口唇ヘルペスが現れているのに気づいたと説明した。

このインフルエンサーはストーリーズ機能を使って次のように書いた。「ヘルペスウイルスにかかってから長い時間が経ちました。1年前のことを覚えていますか？あの頃は、少なくとも月に1回は発症していました。昨日、目を覚ますと鼻に一つできていて、これがこの24時間の私の姿です」

ガルシアは言葉だけにとどまらず、その腫れがはっきりと写った画像を公開し、さらに自身の顔をさまざまな角度から撮影した動画も共有した。これは、自らの状態を隠そうとせずに向き合いたいという彼女の意思を反映した行動だった。

しかし、この個人的な告白は穏やかに受け止められることはなく、ガルシアは批判や皮肉なコメントの波にさらされ、一部のフォロワーからは、なぜ自身の健康に関する詳細を公開するのかという疑問の声も上がった。

「X」上で、彼女がこうした詳細を共有するという決断を批判したあるコメントは1万8000件を超える「いいね」を集めた。また別のユーザーは、彼女は毎日ヤマルを恥ずかしい思いにさせるために目を覚ましているのだと皮肉を込めて書き、さらに別のコメントは、この情報を本人から引き出すことの難しさを冗談めかして述べ、240万回の再生を超えた。

この論争の波は、ガルシアが2026年5月にラミン・ヤマルとの交際を公表して以来、彼女が直面する初めてのものではない。彼女はSNS上で批判や噂の標的に繰り返しなっており、その中には過去の交際関係に関する非難も含まれている。

このインフルエンサーは以前、数十万件に及ぶ誹謗中傷のメッセージを受け取ったことを明かしており、加えて、彼女を扱った偽アカウントやAIによって生成されたコンテンツにも悩まされてきた。そのため、彼女のSNSへの登場は常に大きな論争を伴うものとなっている。