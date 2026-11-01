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ジュード・ベリンガムが日曜日、個人として驚異的な節目に到達し、レアル・マドリーの歴史にさらに名を刻んだ。スターMFはゴールを決め、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームのラシン・サンタンデール戦3-0の快勝に貢献。チームはラ・リーガの首位に立つライバルを追い続けている。

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ベリンガム、スペインで新たな歴史を刻む

ジュード・ベリンガムが、レアル・マドリーで通算50得点を記録した史上初のイングランド人選手となった。元ボルシア・ドルトムントのベリンガムは、日曜午後に行われたラシン・サンタンデール戦での快勝（3-0）で節目のゴールを挙げ、クラブの近年の補強で最も大きな影響を与えた選手の一人としての地位をさらに確かなものにした。

23歳のベリンガムは、珍しく7試合連続で無得点が続く中、決定力を取り戻そうとこの一戦に臨んだ。そしてマドリーの2点目を決め、得点から遠ざかっていた状況に終止符を打った。それに先立ち、キリアン・エンバペが序盤にPKを決め、アウェーのマドリーが試合の主導権を握っていた。このゴールにより、ベリンガムはレアル・マドリーでプレーしたイングランド人選手の得点ランキングで、他を寄せ付けない首位の座を守った。

ベリンガムはすでに、スペインの首都での在籍期間中にそれぞれ20得点を挙げたデイビッド・ベッカムやローリー・カニンガムといった伝説的な選手の記録を上回っている。今やイングランド人選手の中で群を抜く存在だ。公式戦154試合目でレアル・マドリーでの50得点目を記録し、この節目に到達したクラブ史上50人目の選手としても名を刻んだ。

モウリーニョの下で若手が輝く

歴史的な記録を達成したベリンガムが注目を集めた一方、危なげない勝利の中で存在感を示した若手はほかにもいた。ヤン・ディオマンデは前半36分、遠距離から豪快なシュートを決めて3点目を加え、勝負を事実上決定づけた。

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ディオマンデの今季の得点関与数は、3得点2アシストの計5に達した。今季の欧州5大リーグに所属する10代の選手では2位の数字で、上回るのは得点関与数17で首位に立つバルセロナのラミン・ヤマルだけだ。

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守備の安定と戦術の変化

ディオマンデはシーズン序盤、8月と9月の計8試合で無得点と出足が鈍かったが、その後は調子を一変させた。若きウインガーは直近の公式戦6試合だけで4得点3アシストを記録するなど、好調を維持している。今回のゴールによって、今季のラ・リーガでペナルティーエリア外から複数得点を挙げたわずか6人の選手の一人にもなった。

この勝利では、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが先発に復帰したことも特筆される。イングランド代表のアレクサンダー＝アーノルドは、3-2で勝利したエルチェ戦後に戦列を離れており、9月中旬以来の先発出場となった。

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ラ・リーガ優勝争い

今回の結果により、レアル・マドリーは優勝争いにしっかりと踏みとどまった。首位争いは極めて接戦の三つどもえの様相を呈しており、マドリー、アトレティコ・マドリー、現在首位のバルセロナの差はわずか3ポイント。シーズンが重要な局面に入る中、すべてのゴールと勝ち点が大きな意味を持つ。

レアル・マドリーはすぐに水曜日のAEKアテネとの欧州での一戦に目を向け、その後は土曜日にバレンシアへ遠征し、代表戦による中断前の試合日程を終える。