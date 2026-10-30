『秒速5センチメートル』実写版はいつから配信？どこで見れる？

新海誠による同名の劇場アニメーションを、松村北斗主演で実写映画化した『秒速5センチメートル』。

本記事では、Netflixでハロウィンにおすすめの映画を、ホラー・サスペンス・家族向けなどジャンル別に紹介する。

本記事では、実写映画『秒速5センチメートル』の配信日について紹介する。

実写映画『秒速5センチメートル』の配信状況・視聴方法

実写映画『秒速5センチメートル』は、Netflixでの見放題独占配信に加えて、U-NEXTやDMM TV、Amazonプライムビデオなどでレンタル配信されている。

見放題で視聴したい場合はNetflix、すぐに見たい場合は各レンタル配信サービスを利用する方法がある。

配信サービス 配信状況 Netflix 11月10日から見放題独占配信 U-NEXT レンタル配信 DMM TV レンタル配信 Amazonプライムビデオ HDレンタル配信 Lemino レンタル配信 FOD レンタル配信 TELASA レンタル配信 YouTube レンタル配信

Netflixで見放題独占配信

実写映画『秒速5センチメートル』は、11月10日からNetflixで見放題独占配信される。

追加のレンタル料金を支払わずに視聴したい場合は、Netflixでの配信開始を待つのがおすすめだ。

実写映画『秒速5センチメートル』はNetflixでいつから配信？

実写映画『秒速5センチメートル』は、11月10日からNetflixで見放題独占配信される。

劇場公開日は2025年10月10日。映画館での公開から約1年1カ月後に、Netflixで見放題配信がスタートする。

項目 日程 劇場公開日 2025年10月10日 Netflix見放題独占配信日 11月10日

Netflix会員であれば、配信開始後に対象プランで作品を視聴できる。

実写映画『秒速5センチメートル』のキャスト

実写映画『秒速5センチメートル』では、主人公・遠野貴樹を松村北斗(SixTONES)、篠原明里を高畑充希が演じる。

高校生期や幼少期の貴樹、明里にはそれぞれ別のキャストが起用されており、長い年月にわたる物語を年代ごとに描いている。

役名 キャスト 遠野貴樹 松村北斗(SixTONES) 遠野貴樹(高校生期) 青木柚 遠野貴樹(幼少期) 上田悠斗 篠原明里 高畑充希 篠原明里(幼少期) 白山乃愛 澄田花苗 森七菜 水野理紗 木竜麻生 輿水美鳥 宮﨑あおい 小川龍一 吉岡秀隆 窪田邦彦 岡部たかし

遠野貴樹役：松村北斗

主人公・遠野貴樹を演じるのは、SixTONESの松村北斗。

高校生期を青木柚、幼少期を上田悠斗が演じ、年代ごとに異なるキャストが貴樹の成長や心境の変化を表現する。

篠原明里役：高畑充希

遠野貴樹にとって大切な存在となる篠原明里を演じるのは高畑充希。

幼少期の明里役は白山乃愛が担当し、貴樹との出会いや離ればなれになるまでの時間を描く。

澄田花苗役：森七菜

澄田花苗役を務めるのは森七菜。

高校時代の貴樹に想いを寄せる人物で、届かない恋心や葛藤が物語の重要な要素となる。

そのほか、木竜麻生、宮﨑あおい、吉岡秀隆、岡部たかし、中田青渚、田村健太郎、戸塚純貴、又吉直樹、佐藤緋美、白本彩奈らが出演する。

『秒速5センチメートル』のあらすじ

『秒速5センチメートル』は、小学校で出会った主人公・遠野貴樹と篠原明里を軸に、時間や距離によって離れていく人間関係と、すれ違う想いの切なさを描いた物語。

タイトルの「秒速5センチメートル」は、桜の花びらが舞い落ちる速度を意味している。

物語は主に「桜花抄」「コスモナウト」「秒速5センチメートル」の3つの年代・パートに分かれて展開される。

第一話『桜花抄』

1991年春、東京の小学校で出会った遠野貴樹と篠原明里は、少しずつ心を通わせていく。

しかし、小学校卒業と同時に明里が栃木へ引っ越したことで、二人は離ればなれになる。その後も文通を続けていたが、今度は貴樹が鹿児島へ転校することになる。

中学1年の冬、貴樹は大雪の中で栃木へ向かい、岩舟駅で明里と再会する。

雪の中に立つ桜の木の下で二人は再び向き合い、離れていても変わらない想いを確かめ合う。

第二話『コスモナウト』

高校生になった貴樹は、鹿児島の種子島で生活している。

同級生の澄田花苗は貴樹に想いを寄せているものの、彼の心が自分ではない遠くの誰かに向いていることに気づいていく。

花苗は想いを伝えられないまま、届かない初恋の切なさと向き合うことになる。

第三話『秒速5センチメートル』

2008年、社会人となった貴樹は東京で働いているが、過去の記憶や想いを抱えたまま、どこか心を開けない日々を送っている。

一方の明里も、かつての思い出を胸に抱きながら、それぞれの人生を歩んでいる。

長い年月を経て変化していった二人の距離と想いが、桜の舞う季節とともに静かに交錯していく。