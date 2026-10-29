ドイツ代表選手は水曜夜、後半開始から出場した。その時点でビアンコネリはジェノアに0-2とリードを許していた。スパレッティ監督は攻撃を活性化させるため、DFフェデリコ・ガッティを下げた。

ヴォルテマーデは試合に絡もうとし、チャンスも作ったが、今回も肝心の得点にはつながらなかった。試合終了の笛が鳴る数秒前には、24歳のヘディングシュートをジェノアのGKジャスティン・バイロウが好セーブで防いだ。

セリエAで依然として無得点のヴォルテマーデに、イタリアのスポーツ紙はすぐさま厳しい評価を下した。ガゼッタ・デッロ・スポルトは採点を5.5とし、こう評した。「あの大男はジェノアの堅い守備を前に、まったく突破口を見いだせなかった。リーグ戦では、とにかくゴールへの嗅覚が足りない。力強いヘディングシュートが出たのは、痛い敗戦を避けるには遅すぎた」

同じく5.5を付けたトゥットスポルトの評価も手厳しい。「スパレッティは停滞する攻撃をようやく活気づけようと、ハーフタイムにヴォルテマーデを投入した。だが、結果は期待外れだった。今の彼とコロ・ムアニは、悪魔が聖水を避けるかのように相手のペナルティーエリアを避けるコンビだ。どうしてもゴールが必要なときに、見栄えのするヒールでのプレーはユーヴェの助けにはならない」

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「ひょろ長い大男」ニック・ヴォルテマーデに厳しい批判

ヴォルテマーデの攻撃面での迫力を巡る議論は、この試合の直前にも再燃していた。元イタリア人ストライカーのマルコ・ボリエッロはインタビューで、トリノのクラブの攻撃陣を批判し、こう語った。「ユヴェントスは現在、センターフォワードに大きな問題を抱えている。ヴォルテマーデは長身でテクニックもあるひょろ長い選手だが、ピッチ上でのプレーは完全に読まれている。このドイツ人選手には、イタリア1部の最高レベルで必要な冷徹さが足りない」

成績の下降は、指揮官の立場も厳しくしている。順位が8位に下がり、首位との差も広がるなか、スパレッティ監督への圧力は強まっている。日刊紙ラ・スタンパによると、クラブ首脳陣はすでに後任候補の検討を始めている。

有力候補とされるのは、ユヴェントスの元監督アントニオ・コンテだ。同じく就任可能なステファノ・ピオリに加え、ディディエ・デシャンも候補に挙がっている。58歳のデシャンは、就任する用意があるとすでに伝えたという。2006-07シーズンにユヴェントスを率い、1年前には当時の辞任を過ちだったと公に振り返ったデシャンが、約20年を経てクラブのベンチに戻る可能性がある。