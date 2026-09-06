バルセロナのハンジ・フリック監督は、メスタージャでのバレンシア戦を5対0で圧勝した後、大きな喜びを表した。彼はチームが試合序盤から主導権を握ったと強調しつつ、同時に試合連戦が続くなかで試合運びと体力の管理方法を向上させる必要があると力説した。

フリックは試合後、次のように語った。「素晴らしい試合だった。序盤から我々が試合を支配した。試合の流れを掌握した。それこそが私の目指すものだ」。彼はこの試合でチームが挙げた5得点を祝いつつ、選手たちのパフォーマンスを称賛した。

スペインリーグの最初の4試合でバルセロナが17得点を挙げ、わずか2失点にとどまっていることについて、ドイツ人指揮官は個々の数字の重要性を軽く見せ、次のように述べた。「私にとって重要なのは勝ち点3だけだ」。しかし彼は、密集した守備に対処し、スペースを突いて効果的に攻撃するために必要な質をチームが備えていると指摘した。

フリックはさらに、試合が行われた厳しい状況、特に気温が34度まで上昇したことを踏まえれば、主導権を握れたことはより重要だったと述べ、こう語った。「それを目にできたのは良いことだ。我々は試合を支配することができた。うれしく思う」。

大差での勝利にもかかわらず、フリックは一定の自己批判を示し、選手たちに常に直接的なスタイルに頼らないよう求めた。彼は次のように語った。「5対0で勝った後にこれを言う必要があるかは分からないが、我々はもっとうまく試合を支配しようと努める必要がある。試合はたくさんあるし、常に自分の体力を管理しなければならない」。

ドイツ人指揮官は、パウ・クバルシ、ロドリ、フェルミン・ロペスが受けたイエローカードにも触れ、審判の判定、特にクバルシへのカードを受け入れる姿勢を示した。彼はこう語った。「最初のもの、クバルシが受けたものは妥当だった。我々はそれを受け入れなければならないし、審判は素晴らしい仕事をした」。