元バルセロナのスター、チャビ・エルナンデスが、2010年11月にレアル・マドリードを5－0で下した歴史的勝利の思い出を振り返り、カタルーニャのクラブのファンの記憶に両勝利がいずれも格別な位置を占めているにもかかわらず、2009年にサンティアゴ・ベルナベウで記録した有名な6－2の勝利よりも、この一戦を好むと明かした。

スペイン紙『スポルト』が伝えた発言の中で、チャビは6－2の試合は完璧だったとしながらも、5－0の勝利におけるバルセロナの出来は、パフォーマンスと支配という点でそれを上回っていたと説明し、カンプ・ノウでジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリードとの一戦で、チームは並外れたレベルを示したと強調した。

2つの試合を比較してチャビはこう語った。「6－2の試合は完璧だったが、この試合はプレーの面でそれを上回っていた。大差での勝利で、感覚は素晴らしかった」。そして、あの夜は自身のサッカー人生の中でも最も際立った経験の一つだったと述べた。

2010年11月の5－0の勝利は、両チーム間の最も印象的な対戦の一つに数えられる。チャビが先制点を挙げ、続いてペドロ、そして2得点を記録したダビド・ビジャ、さらに残り4点のうちのジェフレンがゴールを決め、バルセロナは伝統の宿敵に対する優位を確固たるものにした。その夜は今なおファンの記憶に強く刻まれている。

元中盤のスターは、2009年5月にベルナベウで挙げた6－2の勝利はリーガ・エスパニョーラの争いにおいて重要な転換点を意味したが、5－0の完勝は、試合を通じてバルセロナが示したチームとしてのパフォーマンスと支配ゆえに、さらなる特別な意味を帯びたと説明した。

さらにチャビは、勝利後のロッカールームの雰囲気は格別だったとして、こう付け加えた。「あのような形で勝つと、なかなか眠れない。幸せな気分で、最高に高揚した状態で目を覚ます。バルセロナの選手であることを幸せに感じさせてくれる一日だ」。