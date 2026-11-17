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エズリ・コンザは、マドリードでのスペイン戦で10人にならなければ、イングランドは5得点の大勝で相手を圧倒していたと主張した。アーセナルのDFは、エリオット・アンダーソンの退場を機にスペインが終盤の反撃に出るまで、イングランドが欧州と世界の王者を完全に上回っていたと考えている。

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イングランド、終盤の猛追をしのぎスペインの43試合無敗を止める

ハリー・ケイン、コンザ、ベン・ホワイトの得点で、トーマス・トゥヘル率いるイングランドはメトロポリターノ・スタジアムで3-0と大きくリードした。しかし、アンダーソンがレッドカードを受けると状況は一変。イングランドは世界ランキング1位の相手を前に守勢に回った。

数的優位を得たスペインは2点を返した。9月のウェンブリーでの対戦では、ケインがPKを外した後にスペインが劣勢を覆して3-2で勝利しており、その再現を予感させた。しかし今回は、 イングランドの守備陣が踏ん張り、歴史的な3-2の勝利を収めた 。スペインにとっては44試合ぶりの敗戦となった。

退場で優勢を失うも粘り抜いたイングランドをコンザが称賛

スペインの首都での劇的な一夜を振り返り、コンザはアンダーソンの退場後、激しい圧力に耐えたチームメイトの結束を称えた。アーセナルのセンターバックはこう語った。「特別な夜だった。勝ちたかったし、勝てると分かっていた試合だ。僕らはゲームプランを貫いた。皆さんもウェンブリーでの試合を見ただろうし、僕らは本当によくやったと思う。個々のミスがいくつか響き、今回も危うくそうなるところだった。でも、10人で団結して粘り抜いた。ピッチに11人いれば、あと2点取れていたはずだ」

コンザはまた、スペインから先制した後の主将ケインのリーダーシップにも言及した。「1-0とリードした時、キャプテンのハリーは、攻め続け、食べ物をペダルに乗せたままにするよう僕らに言った。相手にとって44試合ぶりの敗戦で、それがすべてを物語っている。ここに来て勝てたことは特別で、とても大きい」

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終盤の猛攻を守り切った経緯について、コンザは以前のワールドカップでのアルゼンチン戦の敗北との違いを説明した。「指示は相手に向かっていき続けることだった。止まるな、と。食べ物をペダルに乗せたままにしろ、と。僕らはそれを実行した。アルゼンチン戦とは違う。状況が違った。世界王者を相手に10人で戦うのは常に難しい。ボックスに入ってきた多くのボールに、僕らは本当によく対処した」

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2028年の地元開催EUROへ高まるタイトル獲得への思い

マドリードでの勝利は、トゥヘル体制での明確な成長を示した。イングランドは強豪相手の接戦を勝ち切れることを証明したのだ。チームの意識について、コンザは語った。「高いメンタリティがあり、ワールドクラスの選手がいる。かみ合った時に僕らが何をできるか、誰もが知っている。前半、そしてレッドカードが出るまでのプレーで、僕らのクオリティがどれほど高いか見てもらえたはずだ。試合を支配したし、僕らは自分たちと監督を信じている。ピッチに出て、自分たちに何ができるかを皆に示したいだけだ」

ワールドカップ敗退を乗り越えた今、コンザはネーションズリーグの制覇が、地元で行われる主要大会での栄光につながると考えている。「そうだ、100％だ。ネーションズリーグも結局はタイトルだ。EUROを前にタイトルを獲得できれば、僕らにとって非常に大きい。EUROで優勝したいし、地元開催だと分かっている。それは大きな後押しになる」

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「とても重要だ。勝って終えれば、来年の一連の試合に大きな自信を持って臨める。僕らは代表活動ごとに取り組んでいる。先のことを考えすぎてはいない。でも、3月を迎える時には大きな自信があるはずだ。

「ワールドカップはもう過去のことだ。僕らはそれを乗り越えた。一試合ずつ勝つことに集中しているし、EUROが控えていることも分かっている」

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3月の再始動とネーションズリーグ制覇へ勢い増すイングランド

世界と欧州の王者を敵地で破ったイングランドは、大きな勢いを得て、3月に再集結し、来年の代表戦に臨む。トゥヘルにとって最大の課題は、レッドカードが出るまで見せた容赦ない攻撃のリズムを維持しながら、マドリードで勝利を逃しかねなかった個々のミスや規律面の緩みをなくすことだ。

最近の成長を具体的なタイトルにつなげるため、当面の最優先目標はネーションズリーグ制覇となる。そのタイトルを手にすれば、イングランドが新たに身につけた成熟ぶりの証明となり、EURO2028の地元開催へ向けて重要な自信をもたらすだろう。