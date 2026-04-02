選挙運動中、2月9日にフアン・ラポルタ氏および他の8名の理事会メンバーと共に辞任するまでバルセロナの財務担当を務めていたフェラン・オリヴェ氏は、クラブが夏の移籍期間中にスペインリーグ協会が定めた「選手交換比率1対1」のルールを遵守するために、1,200万～1,500万ユーロの資金不足に直面していたと述べた。1のルールに準拠するために、1200万から1500万ユーロの資金不足に直面していると述べた。

現在、選挙が終了したことで、ラ・リーガのフェアプレー規則に基づき、5年間にわたる財政難に苦しんできた同クラブが、この目標を達成できることについて、バルセロナ経営陣内には安堵感が広がっている。

『ムンド・デポルティーボ』紙は次のように報じている。 バルセロナはすでに、ラ・リーガがシーズン半ばに要求した暫定財務諸表を提出しており、それによると、昨年10月の総会で承認された10億7500万ユーロという金額を上回る予想収益が、6月30日までに達成される見込みであることが示されている。

この成果には、UEFAから1億340万ユーロの保証金を受け取れるUEFAチャンピオンズリーグの準々決勝進出に加え、スポンサー収入やチケット販売、プロモーション商品の売上による追加収益が寄与した。

現時点では、ラ・リーガはバルセロナの財政状況に関するすべての情報を肯定的に解釈しており、他のクラブからの反対や圧力はない。

1対1ルールを最終的に達成するためには、給与総額の削減を考慮する必要があり、たとえロベルト・レヴァンドフスキが契約を更新したとしても、彼の給与は総給与額や償却費に影響を与えない。

これは、彼が新型コロナウイルスのパンデミックの最中に加入し、昇給付きの契約を結んだことでクラブを支えたことによるものである。

一方、アンドレアス・クリステンセンの給与削減額は約2500万ユーロに達する。したがって、バルセロナは、契約期間に基づいて給与と契約価値の償却分を算入することで、1:1ルールを遵守する限り、「フェアプレー」手当による削減の恩恵を受けることができる。 また、同選手の売却の可能性も、この目標達成に寄与することになる。

1対1ルールでは、バルセロナが選手の給与に収入や予算を上回る支出をしてはならないと規定されている。

ラ・リーガからの朗報を受け、バルセロナは多くの移籍交渉を困難にしていた財政危機から事実上脱却し、クラブは過去数シーズンよりも強力な体制で次期の移籍市場に臨むことができるようになるだろう。

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