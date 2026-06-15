月曜未明、2026年ワールドカップ初戦でスウェーデンに1-5で屈辱的な敗北を喫したチュニジア。現地メディアはサブリ・ルムシ監督への批判を強めた。

ラジオ局「モザイクFM」は監督と任命責任者の辞任を求め、サイト「クアルジ」は「2026年W杯のスタートを台無しにした。大敗で勝ち残りが危うくなった」と伝えた。

ニュースサイト「Gnet」は「バイキングが鷲を粉砕。チュニジア最悪の開幕戦」と衝撃的な見出しを打ち、「サキリのミスからイザックにボールを奪われ、鷲の希望は消えた」と伝えた。

「アフリカ・フット」は「カルタゴの鷲は自滅し、屈辱的な敗北を喫した。守備の弱点が露呈し、ジョケリスやイザックを抑えきれず、致命的なミスを連発した」と手厳しい。

AFPは「チュニジアは大会前評価通りグループ6最弱であることを証明した」と伝え、GKシャマフに10点満点中3点を付けた。

ルモシ監督は「beIN Sports」のインタビューで「個人の質が勝敗を分けた。我々は個人ミスを犯し、スウェーデンにそれを突かれた。ワールドカップではどんなミスも許されない。多大な代償を払った」と弁明した。

しかしこの弁明は批判を収束させず、彼の采配や戦術はファンやメディアから痛烈に批判されている。日曜に日本と対戦するにあたり、彼は早期に対策を講じ、残された突破の可能性を守らなければならない。