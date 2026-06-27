ベルギー代表のルディ・ガルシア監督は、土曜日のニュージーランド戦で5－1と大勝した直後、メディアを痛烈に批判し、「ベルギーの老いぼれ」と呼ばれた選手たちへの敬意を求めた。

ベルギーはエジプト、イランとの初戦2試合で引き分けた後、グループ首位でベスト32進出を決めた。

ガルシア監督は試合後の会見で、ベルギー紙HLNによると次のように語った。 「はっきり言わせてもらう。代表の4キャプテンを『老朽化』や『落ち葉』と呼ぶのは到底受け入れられない。極めて不愉快だ。 そしてピッチが即座に答えを示した。トロサールが2得点、デ・ブライネが1得点1アシスト、ルカクが1得点。これがベルギーの“老いぼれ”たちだ。私はそれを強く言いたかった」。

批判の根拠を問われると、ガルシアは「自分で記事を読んだわけではないが、フランスまで噂が届いていた。だが、それは私のモチベーションにはならない」と語った。

私は全選手、特に主力のキャプテンたちを信頼している。彼らの華々しい代表引退が私の夢だ。 彼らが答えられるのはピッチの上だけだ。そして彼らは見事にやった。たとえばレアンドロは代表への貢献がファンや海外メディアに十分に評価されていないが、今回もピッチで力強く示した。これ以上言うことはない」。

論争が会見の空気を支配する中、ガルシアは記者たちをなだめた。「個人的に受け取らないでほしい。記事に関与していない人は落ち着いてほしい。私たちの間には何の問題もない。 以前フランスで私が経験したことは皆さんご存知でしょう。これは大したことではありません」と語り、特にオリンピック・マルセイユの監督時代における、フランスメディアとの有名な対立に言及した。

その後、ガルシア監督はベルギー代表の現状について現実的な見方を示した。「まだ何も勝ち取っていない。グループステージを突破しただけだ。それでも4点差での勝利は素晴らしく、首位維持には不可欠だった。 首位通過が戦術的に良いかは分からないが、運営や移動の面では有利だ。シアトルに残れるのは大きい」

フランス人監督はこう結んだ。「ワールドカップが今始まったとは言えない。まだ3試合しかしていないからだ。だが大会が進むにつれ、我々のレベルが徐々に向上していることは確かだ。」