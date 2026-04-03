サウジアラビアのアル・ナジュマFCのネストル・エル・マイストロ監督は、金曜日の夕方に行われたサウジ・ロシェンリーグ第27節のアル・ナスル戦（2-5で敗北）において、選手たちのパフォーマンスのポジティブな側面を強調した。

エル・マイストロ監督は、リーグ屈指の強豪を相手にチームが示した全体的なレベルと意欲に満足感を示し、試合の大部分においてチームは良い戦術を貫いていたと指摘した。

エル・マイストロは試合後の記者会見で次のように語った。「我々は良い戦術を持っていたし、レベルも高かったと思う。しかし、前半にナビル・ドンジャが負傷して退場した後、状況に適応するのが難しかった」

また、監督は選手たちのフィジカルコンディションが90分間を通じて同じパフォーマンスを維持することを妨げていると認め、「集中力が切れることで、終盤に失点することが多い。この件については常に話し合っているが、決して良いことではない」と付け加えた。

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一方で、アウェイでのオープンなプレーや組織的な攻撃から2得点を挙げた点を肯定的に評価し、アル・ナスルの攻撃的なエネルギーへの対抗は「非常に難しいこと」だと述べた。

また、このイングランド人監督は、チーム内の地元選手たちのレベルの高さに大きな感銘を受けており、それが自身にとって重要なモチベーションとなっていると語った。

ナジュマは、シーズン終了まで残り7節を残し、わずか8ポイントでロシェン・リーグの順位表で18位（最下位から2番目）に位置しており、降格回避に向けた厳しい戦いを強いられている。