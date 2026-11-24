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インテルの副主将ニコロ・バレッラは、土曜日のアタランタ戦で3度のリードを守れず4-4で引き分けたことを受け、わずか5分間の集中力の欠如でも代償を払うとチームメイトに警告。水曜日のVfBシュトゥットガルトとのチャンピオンズリーグ戦を前に、ハットトリックを達成したピオ・エスポジトを称賛し、チームに向けられる悲観論にも反論した。

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バレッラ、100分間の徹底した集中を要求

インテルの副主将ニコロ・バレッラは、短時間の集中力の欠如がチームに大きな代償をもたらしていると警告した。水曜日にジュゼッペ・メアッツァで行われるVfBシュトゥットガルトとのチャンピオンズリーグ戦を前にした発言だ。インテルは、土曜日の敵地アタランタとのセリエAで2-0、3-1、4-2のリードをいずれも守れず、4-4で引き分けた。クリスティアン・キヴ監督が「甘く、浅い」と評した一戦を経て、15位で試合を迎える。

バレッラは火曜日、TMWを通じて記者団に「ベルガモではリードを奪ったが、追いつかれたことには全員に責任がある。おそらく集中力が落ちた。ベルガモから勝ち点1だけを持って帰るわけにはいかない」と語った。「100％集中していれば、誰にとっても僕らを相手にするのは難しい。だが今は、たった5分でも代償を払うには十分だ。100分間、100％の状態でいなければならない」

悲観論に反論、ピオ・エスポジトを称賛

インテルは12試合で17失点と、セリエA上位6チームの中で守備成績が最も悪い。それでもバレッラは、試合運びの改善についてロッカールームで話し合っていると認める一方、外部の過度な悲観論には反論した。また、ベルガモでハットトリックを達成しながらも落胆していた若手FWピオ・エスポジトを称賛した。

バレッラは「ただ、予想外のことが起きるたびに僕らに向けられる悲観論は受け入れられない。バランスが必要だ」と話した。エスポジトについては「ピオの素晴らしさは試合後のインタビューにも表れている。3得点では足りなかったから、3点を取ることなど望んでいなかったと話していた。彼は並外れたことを成し遂げたので、僕らも彼を気の毒に思っている」と続けた。

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中盤の欠場者に対応し、全大会でタイトルを狙う

インテルは水曜日の欧州での一戦を、負傷したMFハカン・チャルハノールとピオトル・ジエリンスキを欠いて戦わなければならない。主将ラウタロ・マルティネスは練習に復帰したものの、先発はしない。それでもバレッラは、欧州で勝ち進むとともにスクデットを守り、ユヴェントス以来となるリーグ連覇を果たす決意は変わらないと強調した。

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バレッラは「試合数が非常に多いので、誰が欠けても影響は大きい。選択肢が多いのは強みだ。彼らがいないのは痛い。僕らはベストを尽くさなければならないし、シュトゥットガルトの特徴は確認した」と説明。サイドの選手であるアンディ・ディウフとジェド・スペンスへの適応については「彼らの特徴は同じではない。アンディと組むときとジェドと組むときでは、僕がすべきことも違う。ただ、違いが問題だとは思わない。彼らのプレーをうまく読み取る必要がある」と述べた。

記録とシュトゥットガルト相手の守備の試練

インテルはチャンピオンズリーグで8試合連続得点中で、1999年から2002年にかけて樹立したクラブ記録まであと1試合。対戦する14位のシュトゥットガルトは、公式戦直近10試合のうち5試合で無失点を記録している。

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マヌエル・アカンジは、スイス人のフィールドプレーヤーとして初めてチャンピオンズリーグ通算70試合出場を達成する見込みだ。一方、シュトゥットガルトの主な得点源はエルメディン・デミロヴィッチ。バレッラが求める徹底した集中力は、ミラノで早速試される。