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冬の移籍市場に向けたマンチェスター・ユナイテッドの壮大な夢が、再び数字という現実に突き当たった。新指揮官マウリシオ・ポチェッティーノのもとで5億ポンド規模の大改革が行われるとの噂が数日にわたって飛び交っていたが、サッカー界屈指の財務専門家がこうした憶測に終止符を打ち、その実現の可能性は「まったくない」と断言した。

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ポチェッティーノがオールド・トラッフォードで指揮を執ることになり、1月には変化が起こると予想されていた。アルゼンチン人指揮官はチームに独自の色を打ち出すとともに、ユナイテッドを降格の危機から脱出させたいと考えているはずだ。現在、チームはプレミアリーグで18位に沈んでおり、近年でも最悪のシーズンの一つを送っている。

ポチェッティーノの就任後には、ユナイテッドが1月に5億ポンドを投じる可能性があり、その計画にはチェルシーのスター、コール・パーマーも含まれているという刺激的な噂が広まった。もし実現すれば、イングランドの移籍市場に激震が走るほどの取引だ。

しかし、サッカー界で著名な財務専門家ステファン・ボーソン氏は、「フットボール・インサイダー」に対し、こうした主張を一笑に付し、全面的に否定した。

ボーソン氏は「マンチェスター・ユナイテッドが？ そんなことをするのは不可能だろう？ ユナイテッドには支出する能力はあるが、それにはオーナーが現金を注入する必要がある。いずれにせよ、ユナイテッドがコール・パーマーを獲得する可能性はまったくない」と語った。

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さらに同氏は「ニューカッスルが、新契約を結んだばかりのルイス・ホールのようなチーム屈指の選手を、法外な金額を下回る額で1月に売却することに関心を示すとは到底考えにくい。マンチェスター・ユナイテッドがそれを実行するとは思わない。だから正直に言って、この分析の大部分には同意できない」と続けた。

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ボーソン氏がマンチェスター・ユナイテッドの5億ポンド投資説を否定したのは、同氏自身も寄稿している「フットボール・インサイダー」に掲載された記事を受けてのことであり、それだけにその反論は一層の説得力を持つものとなった。

元マンチェスター・ユナイテッドのスカウトであるブライアン・キング氏は「マンチェスター・ユナイテッドとポチェッティーノが1月にコール・パーマーやルイス・ホール、さらにはほかの選手の獲得を目指しているという話がある。彼らには4億～5億ポンドの資金があり、それこそがマンチェスター・ユナイテッドを勝てるチームの仲間入りに戻すために必要な額だ」と語っていた。

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キング氏は、「チームトーク」が伝えたコメントで次のように付け加えている。「あるいは、タイトルを勝ち取るチームにするためにもね。今年は間違いなく優勝できないだろうから。今のマンチェスター・ユナイテッドは、アレックス・ファーガソンがマンチェスター・ユナイテッドのために築き上げた名門ではない。あれは黄金時代だった。アーセナルやリヴァプールが彼らと競い合った最大のライバルだった。刺激的で、本当に楽しい時代だったが、今日のマンチェスター・ユナイテッドは同じチームではない」

こうした議論はあるものの、ユナイテッドはスカッドの強化とシーズンの立て直しを図るため、1月に資金を投じる可能性が高い。とはいえ、どのチームであれ冬にこれほどの額を投じる可能性は極めて低いとみられ、昨夏に約1億5000万ポンドしか手にできなかったチームであればなおさらだ。