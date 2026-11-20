ポチェッティーノがオールド・トラッフォードで指揮を執ることになり、1月には変化が起こると予想されていた。アルゼンチン人指揮官はチームに独自の色を打ち出すとともに、ユナイテッドを降格の危機から脱出させたいと考えているはずだ。現在、チームはプレミアリーグで18位に沈んでおり、近年でも最悪のシーズンの一つを送っている。
ポチェッティーノの就任後には、ユナイテッドが1月に5億ポンドを投じる可能性があり、その計画にはチェルシーのスター、コール・パーマーも含まれているという刺激的な噂が広まった。もし実現すれば、イングランドの移籍市場に激震が走るほどの取引だ。
しかし、サッカー界で著名な財務専門家ステファン・ボーソン氏は、「フットボール・インサイダー」に対し、こうした主張を一笑に付し、全面的に否定した。
ボーソン氏は「マンチェスター・ユナイテッドが？ そんなことをするのは不可能だろう？ ユナイテッドには支出する能力はあるが、それにはオーナーが現金を注入する必要がある。いずれにせよ、ユナイテッドがコール・パーマーを獲得する可能性はまったくない」と語った。
さらに同氏は「ニューカッスルが、新契約を結んだばかりのルイス・ホールのようなチーム屈指の選手を、法外な金額を下回る額で1月に売却することに関心を示すとは到底考えにくい。マンチェスター・ユナイテッドがそれを実行するとは思わない。だから正直に言って、この分析の大部分には同意できない」と続けた。
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ボーソン氏がマンチェスター・ユナイテッドの5億ポンド投資説を否定したのは、同氏自身も寄稿している「フットボール・インサイダー」に掲載された記事を受けてのことであり、それだけにその反論は一層の説得力を持つものとなった。
元マンチェスター・ユナイテッドのスカウトであるブライアン・キング氏は「マンチェスター・ユナイテッドとポチェッティーノが1月にコール・パーマーやルイス・ホール、さらにはほかの選手の獲得を目指しているという話がある。彼らには4億～5億ポンドの資金があり、それこそがマンチェスター・ユナイテッドを勝てるチームの仲間入りに戻すために必要な額だ」と語っていた。
キング氏は、「チームトーク」が伝えたコメントで次のように付け加えている。「あるいは、タイトルを勝ち取るチームにするためにもね。今年は間違いなく優勝できないだろうから。今のマンチェスター・ユナイテッドは、アレックス・ファーガソンがマンチェスター・ユナイテッドのために築き上げた名門ではない。あれは黄金時代だった。アーセナルやリヴァプールが彼らと競い合った最大のライバルだった。刺激的で、本当に楽しい時代だったが、今日のマンチェスター・ユナイテッドは同じチームではない」
こうした議論はあるものの、ユナイテッドはスカッドの強化とシーズンの立て直しを図るため、1月に資金を投じる可能性が高い。とはいえ、どのチームであれ冬にこれほどの額を投じる可能性は極めて低いとみられ、昨夏に約1億5000万ポンドしか手にできなかったチームであればなおさらだ。