レオン・ゴレツカをめぐっては、ここ2カ月近く静かな時間が続いていた。夏休み前にドイツのファンがこのMFに最後に見たのは、あとになって大きく、そして繰り返し議論を呼んだ場面だった。6月末、パラグアイとのW杯ラウンド16で、南米勢とのPK戦が5人ずつを終えて延長に突入したため、DFB主将ヨシュア・キミッヒはキッカーを探していた。「いやいや、8人目か？」とキミッヒは左SBナサニエル・ブラウンに問いかけ、「それともレオン、お前か？」と続けた。ゴレツカは一度深く息を吐き、その後ほんのわずかに首を横に振った。

結局、ブラウンもゴレツカも蹴ることはなかった。6人目のジョナタン・ターが枠を大きく外し、ドイツはまさかの敗退を喫したからだ。なぜターがキャリア初のPKを蹴らなければならず、その一方でゴレツカのような円熟した選手、ベテラン、リーダー格の選手が身を引き、責任から逃れたのか。この疑問はその後、ファンや専門家の間で議論を呼び、さらにはこのテーマについて発言すべきだと感じた元世界トップクラスの競泳選手にまで波及した。「人間的に本当にとても失望した選手がいる」とフランツィスカ・ファン・アルムジックはポッドキャストKerners 11で語った。言うまでもなく、レオン・ゴレツカのことだ。

そのゴレツカにはW杯後、さらなる逆風も吹いた。メディアで内部事情に詳しいとされる人物たちが、31歳の彼は北米で行われた大会中、DFBチーム内で孤立しており、自ら引きこもっていたと報じたのだ。その後、ゴレツカ本人の声は一切聞かれなかった。FCバイエルン・ミュンヘンとの契約は6月末で満了となっており、それ以来このMFは新天地探しに取り組んでいた。そしてその探し物は先週、終わりを迎えた。アストン・ビラと2年契約を結び、クラブはさらに1シーズン延長できるオプションを保有している。

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ビランズは2025-26シーズン、極めて成功したシーズンを送った。プレミアリーグでは4位に入り、リバプール、チェルシー、トッテナムというイングランドの「ビッグ6」3クラブを上回った。だが、それだけではない。ヨーロッパリーグでは決勝でフライブルクを危なげなく退け、44年ぶりとなる国際タイトルを手にした。本来であれば、そこから積み上げてチームを継続的に発展させていくための理想的な土台だった。だがアストン・ビラは、まったく異なる決断を下した。

「今は再建のようなものがあると、誰もが分かっている」と、ゴレツカは加入発表の場でクラブメディアに語ったが、実際にはそれでも控えめな表現だった。ビランズはおよそ3億6000万ユーロ分の選手を放出し、およそ2億1600万ユーロを投じて新戦力を獲得。合計すると、クラブが動かした移籍額は5億ユーロを超える。ブンデスリーガの強豪クラブでさえ驚くであろう金額だ。「僕たちは何人かの強い選手を失った」とゴレツカは語っており、おそらくモーガン・ロジャーズ（1億3800万ユーロでチェルシーへ）、エズリ・コンサ（6000万ユーロでアーセナルへ）、ユーリ・ティーレマンス（4100万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドへ）、あるいはGKエミリアーノ・マルティネス（900万ユーロでチェルシーへ）のことを指していたのだろう。

なぜアストン・ビラは今夏、大規模な刷新に踏み切ったのか？

ここまでアストン・ビラが資金を投じて獲得した選手たちには、共通点がある。新加入6選手のうち、25歳を超える者は1人もいない。例えば、フライブルクからはスイスのW杯ブレイクスター、ヨハン・マンザンビを6000万ユーロで獲得。さらにゴレツカのバイエルン時代の元チームメート、ニコラス・ジャクソンには5550万ユーロを投じた。

スカッドの若返りは、名将ウナイ・エメリが今後対応しなければならない目標の一つだった。もう一つはファイナンシャル・フェアプレーの要件を満たすことで、ビラは現在1億4400万ユーロの移籍収支プラスによって、それを実現している。

ゴレツカに移籍金は発生しなかった。そして31歳の彼は今後、中盤の中央で新しい若いチームを導く存在になることが期待されている。新たな熱狂と船出のムードを生み出すべき人物だ。ゴレツカに対する期待値は明確だ。「エンジンが必要なら、ドイツ人を信じろ」と、ビランズはゴレツカ獲得をソーシャルメディアで評した。つまり、ゴレツカは新たなエナジャイザー、チームを引っ張る存在になるべきだということだ。もっとも、直近ではクラブでも代表でも脇役にとどまっていた選手に対する見方としては、かなり楽観的でもある。

「彼はチャンピオンズリーグで自らを証明してきたし、経験とクオリティーの面でクラブが必要としているまさにその存在だ」と、元ビラ会長のキース・ワイネスはFootball Insiderでゴレツカ獲得を称賛した。

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ブンデスリーガ通算325試合を戦ってきた元バイエルンのスターは、月曜日にプレミアリーグで初めて試される。日本時間21時、王者アーセナルがビラ・パークに乗り込んでくる。ゴレツカがこの試合で先発起用の候補に入るかどうかは、エメリ監督の判断次第だ。スペイン人指揮官にとって重要なのは、新たなリーダーが責任を引き受け、若いチームメートたちを導くことになる。先発であろうと途中出場であろうと、それは変わらない。

現在のビランズがいかに安定感と経験を必要としているかは、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンとの開幕戦で0-4の大敗を喫し、完全につまずいたことで示された。いずれにせよ、元バイエルンのスターが再び身を引くようなことがあれば、イングランドのファンや専門家たちをも失望させることになるだろう。