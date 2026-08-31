レオン・ゴレツカをめぐっては、この約2カ月ほど静かな時間が続いていた。夏休み前にドイツのファンがこのMFに最後に見たのは、その後に大きな議論を呼んだ場面だった。6月末、パラグアイとのW杯ラウンド16で、DFB主将ジョシュア・キミッヒはPKキッカーを探していた。南米勢とのPK戦は5人を終えても決着がつかず、延長戦に入っていたからだ。「いやいや、ネイサン、お前が8人目？」とキミッヒは左SBネイサニエル・ブラウンに問いかけ、「それともレオン、お前か？」と続けた。ゴレツカは一度深く息を吐き、その後ごくわずかに首を横に振った。

結局、ブラウンもゴレツカも蹴ることはなかった。6人目のジョナタン・ターが大きく枠を外し、ドイツはまさかの敗退を喫したからだ。なぜターがキャリア初のPKを蹴らなければならなかったのか。一方で、ゴレツカのような百戦錬磨の選手、経験豊富な選手、リーダー格の選手が身を引き、責任を回避したのはなぜなのか。この疑問はその後、ファンや専門家の間で議論を呼び、さらにはこの話題について自ら発言すべきだと感じた元世界級の競泳選手にまで及んだ。「人間的に本当にとても失望した選手がいる」とフランツィスカ・ファン・アルムジックはポッドキャスト『Kerners 11』で語った。その相手はレオン・ゴレツカだった。

そのゴレツカには、W杯後さらに逆風が吹いた。メディアでいわゆる内部関係者が、31歳の彼は北米での大会中にDFBチーム内で孤立しており、引きこもっていたと報じたためだ。その後、ゴレツカ本人からは何も発信がなかった。FCバイエルン・ミュンヘンとの契約は6月末で満了しており、それ以来このMFは新天地探しに取り組んでいた。そしてその探索は先週、終わりを迎えた。アストン・ビラと2年契約を結び、クラブはさらに1シーズン延長できるオプションも保有している。

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ビランズは2025-26シーズン、非常に成功したシーズンを終えたばかりだ。プレミアリーグでは4位に入り、リバプール、チェルシー、トッテナムというイングランドの「ビッグ6」3クラブを上回った。しかしそれだけではない。ヨーロッパリーグでは決勝でフライブルクを危なげなく下し、44年ぶりの国際タイトルを手にした。本来なら、そこから上積みを図り、チームを継続的に発展させていくには理想的な土台と言える。だが、アストン・ビラの決断はまったく別のものだった。

「今は再建のようなものがあることは、みんな分かっている」と、ゴレツカは加入会見でクラブメディアに語ったが、実際にはそれでも控えめな表現だった。ビランズは約3億6000万ユーロで選手を放出し、約2億1600万ユーロで新戦力を獲得した。つまり、クラブが動かした移籍総額は5億ユーロを超える。ブンデスリーガの強豪クラブですら驚くような額だろう。「何人かの強力な選手を失った」とゴレツカは話しており、おそらくモーガン・ロジャーズ（1億3800万ユーロでチェルシーへ）、エズリ・コンサ（6000万ユーロでアーセナルへ）、ユーリ・ティーレマンス（4100万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドへ）、あるいはGKエミリアーノ・マルティネス（900万ユーロでチェルシーへ）を指していたのだろう。

なぜアストン・ビラはこの夏、大改革に踏み切ったのか？

これまでアストン・ビラが資金を投じて獲得してきた選手たちには、ある共通点がある。この6人の新戦力のうち、25歳を超える選手は1人もいないのだ。例えば、スイスのW杯ブレイクスターであるヨハン・マンザンビはフライブルクから6000万ユーロで加入し、ゴレツカの元バイエルン同僚ニコラス・ジャクソンには5550万ユーロが支払われた。

チームの若返りは、成功監督ウナイ・エメリが今後対処しなければならない目標の1つだった。もう1つはファイナンシャル・フェアプレーの要件を満たすことであり、ビラは現時点で1億4400万ユーロの移籍黒字によってそれを実現している。

ゴレツカの獲得に移籍金は発生していない。そして31歳の彼は今後、中盤の中央で新たな若いチームを率いる存在になると見られている。新たな高揚感と船出の空気をもたらす人物としてだ。ゴレツカに向けられる期待は明確だ。「エンジンが必要なら、ドイツ人を信じろ」。ビランズはSNSでゴレツカ加入をそう表現した。つまり、ゴレツカが新たなエナジャイザー、チームを引っ張る存在になるべきだということだ。クラブでも代表でも、直近では脇役にとどまっていた人物に対しては、かなり楽観的な期待と言える。

「彼はチャンピオンズリーグで自分を証明してきたし、経験と質という点で、まさにクラブが必要としている存在だ」と、元ビラ会長のキース・ワイネスはFootball Insiderでゴレツカ獲得を称賛した。

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ブンデスリーガ通算325試合を戦ってきた元バイエルンのスターは、月曜日にプレミアリーグで初めて試されることになる。日本時間21時、王者アーセナルがビラ・パークに乗り込んでくる。ゴレツカがこの試合で先発起用の候補となるかどうかは、エメリ監督の判断次第だ。スペイン人指揮官にとって重要なのは、新たなリーダー役が責任を引き受け、若いチームメートを導くことだろう。先発であれ途中出場であれ、それは変わらない。

ビランズが現在どれほど安定感と経験を必要としているかは、シーズン開幕戦が示している。ブライトン＆ホーヴ・アルビオンに0-4の惨敗を喫し、完全に出鼻をくじかれたのだ。いずれにせよ、元バイエルンのスターが再び責任から逃れるようなことがあれば、イングランドのファンや専門家をも失望させることになるだろう。