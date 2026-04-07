5人目の欠場…アル・アハリ・ジェッダの選手がアル・ファイハのトライアウトで落選

サウジアラビア・ロシェンリーグでアル・ファイハとの注目の試合を数時間後に控えたアル・アハリ・ジェッダは、引き続き選手の欠場に見舞われている。

アル・アハリは明日水曜日、ロシェン・リーグ第29節の前倒し試合として、アル・マジュマア・スポーツシティ・スタジアムでアル・ファイハと対戦する。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、負傷中のサウジ人DFザカリア・ホサウィの名前が、この試合のアハリの登録メンバーから外れたという。

ホサウィは、先週土曜日にアル・インマースタジアムで行われたロシェンリーグ第27節のダムク戦（3-0で勝利）を欠場しており、サウジアラビア代表から負傷を抱えて戻ってきたばかりだった。

関連記事：アル・アハリにサプライズ…アル・ファイハ戦におけるアブ・シャマートとイバニェスの出場可否が明らかに

同紙によると、サウジアラビア代表の左サイドバックであるホサウィは、膝の怪我からの回復度を確認するため、アル・マジュマアへの遠征に先立ち、本日火曜日にメディカルチェックを受けたが、その結果、メンバーから外れることになった。

ホサウィは、ブラジル人DFロジャー・イバニェス、トルコ人DFメリフ・デミラル、サウジアラビア人右サイドバックのアリ・マジュルシ、そしてフランス人MFヴァランタン・アタンガナに続き、アル・アハリがアル・ファイハ戦で見送ることになる5人目の選手となる。

アル・アハリはロシェン・リーグで65ポイントを獲得し、首位アル・ナスルに5ポイント差、2位のアル・ヒラルには得失点差で次ぐ3位につけている。