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アンドニ・イラオラの下で新時代へ移行するリヴァプールだが、その歩みは決して順調とは言えず、クラブの戦術的な方向性に疑問の声が高まり始めている。ユルゲン・クロップとアルネ・スロットが去った後の状況が厳しいものになることは予想されていたものの、大きな注目を集めているのは、プレミアリーグの試合で影響力を発揮できずにいる目玉補強のフロリアン・ヴィルツだ。

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イラオラの戦術構想に高まる懸念

『オブザーバー』のサッカー担当記者ローリー・スミスは最近の討論で、こうした構造的な問題を指摘し、チームには一貫したプランが欠けているとの見方を示した。「ヴィルツに関しては、進歩が見えているとはとても言い難い」と、スミスはBBCラジオ5ライブの番組『マンデー・ナイト・クラブ』で説明した。同記者は、ブラッドリー・バルコラのような若い新加入選手はまだ適応の初期段階にある一方、チームの目玉選手には結果を出すことがますます強く求められていると指摘。「［ブラッドリー・］バルコラについてはまだ非常に早い段階なので少し事情が違うが、チームが彼を必要としているかもしれない時に、すぐには結果を出せていない」と付け加え、補強した選手たちが力を発揮するまでに時間がかかっていることにも言及した。

スミスはさらに、個々の選手の力を合わせたほどの力を発揮できていない現在のチームをこう評した。「依然として非常にまとまりを欠いている。今、我々が目指しているリヴァプールの完成形がどんなものなのか、私にはよく分からない。それはマンチェスター・シティ戦の結果以上に懸念すべきことだ」。アンフィールドのファンを最も悩ませているのは、この明確な「完成形」の欠如のようだ。かつての激しいプレスと高い強度を特徴とするスタイルに代わり、重要な試合では連係を欠き、試行錯誤の段階にあるように見えるシステムが採用されている。

アンフィールドが抱えるフロリアン・ヴィルツの難題

リヴァプールが現在抱えるチームの方向性を巡る問題の中心にいるのが、フロリアン・ヴィルツだ。欧州屈指の創造性と技術を備えたプレーメーカーという評価を受けてマージーサイドにやって来た。しかし、ドイツ代表のヴィルツは、プレミアリーグで求められるフィジカル面の強さや戦術面の厳しさへの対応に苦しんでいる。中盤の中心となるどころか、試合の中で存在感を示せないことも多い。移籍市場でクラブが獲得に多額を投じた際に期待された、決定的なラストパスや得点の脅威をもたらせていない。

ヴィルツを巡る議論は、その潜在能力から、イングランドのトップクラスのチームで実際にどれほど力を発揮できるかへと移っている。特に、攻守のバランスをなお模索しているチームにおいて、彼ならではの能力がプレミアリーグのスピードに通用するのか、疑問を呈する声が出始めた。中盤と攻撃をつなぐ役割を期待されていた21歳は、チームが勝ち点を落とす中、変化を続けるイラオラのシステムで自分の居場所を見つけられずにいるようで、苛立ちが募っている。

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サットンがヴィルツのフィジカル面に疑問

元プレミアリーグのストライカー、クリス・サットンは、現在のリヴァプールでヴィルツが貢献できていないことについて、特に厳しい評価を下した。『マンデー・ナイト・クラブ』でサットンは、ヴィルツには中盤で主導権を握るために必要なフィジカル面の存在感が欠けていると示唆し、かつてプレミアリーグで活躍した屈強な選手たちと比較した。この解説者は、MFの主な問題は、マルアン・フェライニのような体格も、かつてのリヴァプールの名選手たちが持っていた試合を変える特質も備えていないことだと冗談めかして語った。

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「彼のサッカーの頭脳は素晴らしい。だが、彼を見て考える。彼の持ち味は何なのか、と。エデン・アザールのようなドリブラーとは言えない。シュートに持ち込めるフィリペ・コウチーニョのようでもない。裏へ抜け出すこともない。体が大きい方でもなく、ティム・ケーヒルやフェライニでもない。彼の問題は、結局どういう選手なのかということだ。非常に賢い5人制サッカーの選手にすぎない」と、サットンはBBCに語った。ヴィルツほどの能力を持つ選手にとって「5人制サッカーの選手」という評は手厳しい。最高レベルの11人制サッカーで必要な実戦的な強さとフィジカル面のたくましさが、彼のプレーには欠けていると示唆する言葉だ。

リヴァプール、前進への道を模索

厳しい連戦を控えるリヴァプールで、イラオラは主力選手たちをチームに融合させながら、リーグでの競争力を維持するという難題に直面している。スミスやサットンらの批判は、固定した先発メンバーと、創造性のある選手たちの強みを生かせる戦術の枠組みを見つけるよう、監督にかかる重圧を浮き彫りにした。ヴィルツが成功するには、周囲から別の形のサポートが必要かもしれない。例えば、より献身的に動くMFが土台を築けば、彼の「賢い」プレーが実際に相手を苦しめられる可能性がある。

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今後数週間は監督とスター選手であるヴィルツの双方にとって重要になる。チャンピオンズリーグ出場権の確保やタイトルへの本格的な挑戦を望むなら、リヴァプールはいつまでも「まとまりを欠いた」ままではいられない。バルコラら新加入選手には時間が与えられる一方、ヴィルツには「5人制サッカーの選手」という批判を覆し、リヴァプールが獲得した時に期待した中心選手になれると証明することが求められる。アンフィールドの観客は新監督に対して忍耐強いことで知られるが、ピッチ上で見える将来像が今のように不明瞭なままであれば、その忍耐も試されるだろう。

結局のところ、前時代のヘヴィメタル・フットボールから、より繊細なイラオラのアプローチへの移行には、当初から苦労が伴うと見込まれていた。しかし、マンチェスター・シティ戦での明白な敗北と、主要な新加入選手たちが個々に与える影響の乏しさにより、結果を出すまでに許される時間は短くなった。ヴィルツにとって今の課題は、疑いようのない技術力に見合うダイナミズムをプレーに加え、懐疑的な声を封じることだ。それができて初めて、リヴァプールは一体感を備え、イングランドサッカーの頂点への返り咲きを狙えるチームに見え始めるだろう。