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オランダ戦でのドイツ代表の出来は「平凡」だったのか？ ラファエル・ファン・デル・ファールトの意外な発言が注目を集めている。

元ブンデスリーガ選手のラファエル・ファン・デル・ファールトが、ドイツ代表に大敗したオランダ代表の選手たちを厳しく批判した。自身の目には「平凡」に映ったドイツに、オランダは完敗したという。

ファン・デル・ファールトはテレビ局NOSの解説者として、 せいぜい平均的な出来だった ドイツ代表に翻弄されたと指摘した。「正直、ドイツはかなり平凡だったと思う。これまで対戦したドイツ代表の中で最高のチームでないのは確かだ。それなのに5-0で負けた。本当に恥じるべきだ」

オランダ代表で109試合に出場したファン・デル・ファールトは、 0-5（前半0-1） の試合でオランダ代表には前に出る勇気がまったくなかったとも批判した。「全員が恐れおののいているように見えた。ジャガイモの袋のようだった」

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ここ数週間、特にドルトムントで好プレーを見せていたジョーイ・フェールマンは「ボールを次々と扱い損ねた」。また、数日前のギリシャ戦で7-0の勝利に貢献し、3得点を挙げたタイアニ・ラインデルスも「判断ミスが多すぎた」という。

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ファン・デル・ファールトはさらに、GKバルト・フェルブルッヘンにも苦言を呈した。0-5となった失点後、フェルブルッヘンはチームメートを集め、緊急の話し合いのような場を設けた。前方の選手たちによる、時に目を疑うような守備を問題視するためだったようだ。

これについてファン・デル・ファールトは「正直、見ていられない。GKがああいうことをするのを見ると、『君は今、5失点したところだろう』と思う。すべてのシュートを止めろとは言わないが、ボールに近づくことすらできていなかった」と語った。

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宿敵ドイツに大敗したオランダは、グループステージ最終節で2位に後退した。2位でも準々決勝進出は決まるが、オランダは他のグループの首位チームと対戦することになる。現時点ではフランス、イングランド、ポルトガルのいずれかだ。