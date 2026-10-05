今シーズン開幕以降、バルセロナでのジュール・クンデの出場機会が減少していることで、このフランス人ディフェンダーが再びプレミアリーグの強豪クラブの関心の的となっている。複数のクラブが、今後の期間に彼の将来に変化が生じる可能性を見越し、その状況を注視し始めている。

クンデは、右サイドバックとセンターバックの両方でプレーできる能力に加え、国際経験も豊富であることから、イングランドで高く評価されている。チェルシー、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、リバプールが、バルセロナでの彼の状況の進展を注視している。

現時点でこのフランス人ディフェンダーに最も関心を寄せているのはチェルシーとアーセナルと見られる。ロンドンのクラブは守備における彼の多様な役割を評価しており、一方のアーセナルは昨夏の移籍市場で彼の獲得に関心を示していた。

対照的に、マンチェスター・シティ、ユナイテッド、リバプールは、特にハンジ・フリックの指揮下で彼の出場機会の減少が続く場合に備え、状況を見守っている。

とはいえ、現時点ではクンデ獲得に向けた公式な交渉やバルセロナへのオファーは存在しない。また、選手が最近2030年までの契約を延長し、「カンプ・ノウ」でのキャリアを続けたいという意思を明言したことから、カタルーニャのクラブが彼を手放す圧力に直面しているわけでもない。

クンデの将来における決定的な要因は、今後数か月の彼の競技面での状況だ。このフランス人ディフェンダーは主力の座を取り戻し、フリックのプロジェクトにおいて影響力のある役割を維持することを望んでいる。

一方で、バルセロナは彼の退団への道を簡単に開くつもりはなく、非常に高額な金銭的オファーが届いた場合に限ってのみ、その件を検討する用意がある。

プレミアリーグの強豪がクンデの状況の進展を注視するなか、バルセロナもまた、いかなる展開にも備えて右サイドバックの市場を注視しており、トッテナムのペドロ・ポロや、スポルティング・リスボンのイバン・フレスネダが、クラブの関心を集める名前として挙がっている。