股関節の負傷から約5か月後、17歳の左ウイングは土曜日、ミュンヘンのリザーブチームが3部降格の1.FCシュヴァインフルト05と対戦したレギオナルリーガの試合で後半に途中出場した。ただ、マイクは決定的な違いを生み出すことはできず、試合は1-1で終了した。新指揮官ダンテ率いるチームにとっては、開幕2連敗の後で今季初の勝ち点獲得となった。

マイクは3月のトレーニング中に左股関節の重い筋肉系の負傷を負い、その後は戦列を離れていた。7月半ばからは通常のチーム練習に復帰しており、直近ではテーガーンゼーで行われたトップチームのトレーニングキャンプにも参加していた。ただ、アジア遠征には帯同しなかった。その代わりにダンテ率いるリザーブでトレーニングを積み、不必要な負担を避けながら復帰を進めていた。

バイエルン：マイコン・カルドーゾが存在感

マイクはバイエルン屈指の有望株の1人とみなされている。昨夏にはレナート・カールとともにトップチームへ昇格したが、約半年年上のカールとは異なり、軌道に乗るまでにはやや時間を要した。マイクは昨年9月、ブレーメン戦でブンデスリーガデビューを果たし、その後さらに4試合に出場。しかし3月に逆風に見舞われた。

復帰後については、マイクが今夏のうちにレンタル移籍する可能性も考えられる。直近ではSky が、国内外の多くのクラブが関心を寄せていると報じていた。

マイク不在の間には、同じく17歳のマイコン・カルドーゾが左ウイングで注目を集めた。報道によると、ヴァンサン・コンパニ監督はプレシーズン中のこのブラジル人選手の成長ぶりに非常に満足しており、当初の構想とは異なり、レンタル移籍には出さない方針だという。その代わり、カルドーゾにはトップチームでさらなる出場機会が巡ってくる可能性がある。