495通りの可能性があるにもかかわらず、米国はグループステージ終了前にライバルを見極めた。

国際サッカー連盟（FIFA）は2026年ワールドカップの32強戦でアメリカ合衆国とボスニア・ヘルツェゴビナが対戦すると正式発表した。この発表に疑問の声が上がっている。新ルールではグループ首位はグループステージ終了まで3位通過チームとの対戦相手が分からないはずだからだ。

一見、FIFAが定める「495通りの組み合わせ」に矛盾するようだが、実際にはグループの一部が終了したことで可能性が減り、例外ではなく規則通りの結果だった。

では、なぜアメリカ代表は待機していたのか？

米国がグループ4の首位を確定した後、FIFA公式スケジュールでは3位チームとの対戦が予定されていた。ただし相手はグループ2、5、6、9、10の3位に限定されていた。

グループステージが終了し、各組3位が確定するまで対戦相手は特定できなかった。 確率に基づくルールでは、3位通過チームがグループA、C、D、F、H、I、J、Lから出たことが判明次第、FIFAは付属書C（Annex C）の対応する行を選択し、トーナメント表上の全チームの配置が自動的に決まる。

何が変化したのか？

ここ数日で各グループの順位が確定し、可能性は徐々に絞られた。

転機となったのはグループ6最終節でスウェーデンが日本と引き分けたことで、勝ち点4・得失点差0となり3位の上位に残りました。

一方、グループ2のボスニア・ヘルツェゴビナも勝ち点4で3位通過が確定した。

グループ2の3位チームの進出が確定し、米国と対戦する相手が他シナリオに変わる可能性は消えた。

この時点でFIFAはグループステージ全試合の終了を待つ必要がなくなった。残る全シナリオでアメリカの対戦相手はボスニア・ヘルツェゴビナに固定されたためである。

つまり、「495通りの可能性」という仕組みは変わっていない。確率表は3位チームの順位だけでなく、そのチームがどのグループ出身かも考慮するからだ。各グループの試合が終わるごとに組み合わせの数は減る。

組み合わせが一つに収束したため、FIFAはグループステージ終了前に米国対ボスニア・ヘルツェゴビナの対戦カードを正式発表した。

一方、他の組み合わせでは複数のシナリオが残っているため、グループステージ終了まで対戦相手は決まりません。

では、他のグループ首位チームではなぜそうならないのでしょうか？

多くのグループ首位はまだ複数の結果に影響されるためだ。

3位通過チームがすべて決まっていないため、グループによっては3位がベスト32に進める場合もあれば、他グループに枠を奪われる場合もある。

そのため最終節の結果や1ゴールの有無で3位通過8グループの構成が変わり、FIFAスケジュールに従い対戦カードも更新される。

ただし、グループ首位チームの可能性が1つに絞れれば、FIFAはグループステージ第1ラウンド終了前にその対戦カードを公表できる。

複数の可能性が残る場合は、グループステージ最終戦が終了し、495通りのシナリオから組み合わせが確定した時点でベスト32の全対戦カードが正式に決まる。