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リヴァプールの元DFデヤン・ロブレンは、バルセロナから期限付き移籍中のロナルド・アラウホについて、リヴァプールに5500万ユーロ（約4700万ポンド）の買い取りオプションを行使するよう求めた。27歳のセンターバックは、8月にバルセロナから1シーズンの期限付き移籍で加入して以来、すぐにアンフィールドで主力の座を確立した。

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レンタル移籍中のウルグアイ人DFが好印象

ロヴレンは、アラウホがイングランドのサッカーに難なく適応したことを受け、アンフィールドの首脳陣は2027年6月30日以降もアラウホを契約でつなぎ留めるために、すぐに動くべきだと考えている。今夏のレンタル移籍以降、ウルグアイ代表DFはリヴァプールのプレミアリーグ開幕からの10試合すべてに出場し、うち8試合で先発した。保有元クラブとの契約は、カンプ・ノウで2031年6月まで残っている。

元センターバックがフィジカル面を称賛

クロアチア人のロヴレンは、2014年から2020年までの6年間にマージーサイドで公式戦185試合に出場して8得点を記録し、その後ロシアのゼニト・サンクトペテルブルクへ移籍した。守備陣の中央で何が求められるかを知っている。イングランドのトップリーグでは通算162試合出場で7得点。古巣サウサンプトンでの31試合2得点と、リヴァプールでの131試合5得点を合わせた数字だ。

ロヴレンは『Tribal Football』の取材に応じ、アラウホがイングランドで活躍できる理由をこう説明した。「ロナルド・アラウホには、スペインリーグよりもプレミアリーグの方が合っていると思う。フィジカルで圧倒できる選手だから、彼には完璧に合っている」

「これからさらに成長すると思うし、どうだろう、将来的には完全移籍で残ることに合意するかもしれない。プレミアリーグではリヴァプールだけが彼の選択肢ではないだろう。ただ、リヴァプールも自分たちの選択肢を検討するだけの賢明さを持っている。彼は27歳とまだかなり若い。これほど活躍しているなら、引き留めない理由があるだろうか？」

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買取条項は割安な条件

来夏にアラウホがスペインへ戻れば、プレミアリーグのライバルクラブもその獲得可能性を注視するとみられる。元クロアチア代表のロヴレンは、報じられている買取額を、古巣にとって見逃すには惜しい好機だと考えている。

ロヴレンはクラブ首脳陣に完全移籍への移行を促し、こう続けた。「4700万ポンド？ 獲得しない理由があるだろうか？ 近い将来にはおそらく8000万ポンドの価値になる。ならば今の価格で獲得し、その過程でさらに大きく、優れた選手に育てればいい。年齢も申し分ない。トップレベルであと5～6年はプレーできる。獲得しない理由があるだろうか？」

次戦は宿敵をアンフィールドに迎える

最近、長期的な去就について問われたアラウホは、来季のプレー先を決めるには「まだ早すぎる」と強調した。今は、リーグ開幕からの10試合で勝ち点18を獲得して4位につけるリヴァプールを、さらに前進させることに集中している。代表戦期間が終わると、リヴァプールは11月22日の日曜日、プレミアリーグ第11節で宿敵マンチェスター・ユナイテッドをアンフィールドに迎える。