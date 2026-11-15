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ロナウジーニョが日曜日、46歳にして11年ぶりにプロサッカーの舞台に戻り、ラヴェンナで鮮烈な復帰を果たした。ブラジルのレジェンドは、満員の観客の前で行われたフォルリとのセリエCのダービーに先発出場。往年の華麗なプレーを随所に見せ、先制点にも大きく貢献した後、ハーフタイムに交代した。

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ロナウジーニョ、フォルリとのダービーでラヴェンナの先発に

ロナウジーニョが日曜日、待望の復帰を果たした。チケット完売のスタディオ・ブルーノ・ベネッリで行われたフォルリとのセリエCのダービーに、ラヴェンナの先発として出場した。ブラジル出身のロナウジーニョは2015年にフルミネンセを退団して以来、プレーしていなかったが、8月に出資者として加わった3部クラブで現役に復帰した。

『BBC Sport』によると、試合前に新たなチームメートと練習したのは土曜日の一度だけだった。チームの先発メンバーを示す図では左サイドに配置されていたが、出場した45分間の大半は中央でプレーした。

ロナウジーニョ、ドナーティの先制点に関与

元バルセロナのスターは随所で巧みなプレーを見せ、先制点にも関わった。ロナウジーニョはDFを背負いながら、ジュリオ・ドナーティのゴールでアシストとなったプレーにつながるパスを出した。ドナーティはペナルティーエリア外からシュートを決めた。

それより前にも、ロナウジーニョはこのDFにチャンスを作っていた。蹴り込んだCKにドナーティが頭で合わせたが、シュートはセーブされた。ロナウジーニョはハーフタイムに交代し、世界の複数の国で配信された一戦での出場を終えた。

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ハーフタイムの熱狂の中、ジーダもロナウジーニョとピッチに

ハーフタイムには報道陣がロナウジーニョを取り囲んだ。ブラジル代表とACミランでかつてチームメートだったジーダも、ピッチ上でロナウジーニョと合流した。この試合に向け、ロナウジーニョの有名な背番号にちなんで「R10」と名付けられた仮設スタンドも設けられていた。

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全盛期のロナウジーニョは、ブラジル代表として2002年のワールドカップ、バルセロナで2006年のチャンピオンズリーグを制し、バルセロナとACミランではリーグ優勝を果たした。2005年にはバロンドールとFIFA年間最優秀選手賞も受賞。パリ・サンジェルマン、グレミオ、フラメンゴ、アトレチコ・ミネイロ、フルミネンセ、ケレタロでもプレーした。

ロナウジーニョは再びラヴェンナでプレーするのか？

ロナウジーニョの通算得点は299点。ラヴェンナのユニフォームを着て300点目に到達することを望んでおり、ホームのラヴェンナにPKが与えられれば、キッカーを務める予定だった。

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しかし、セリエCの所属グループで2位につけるラヴェンナで再びプレーするかはまだ分かっておらず、次のチャンスが訪れるかは不透明だ。