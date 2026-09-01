新戦力に関する移籍のうわさがほぼ毎日のように飛び交う中、その質問に対してボルシア・ドルトムント首脳陣がここ最近どれほど一貫して真っすぐに答えているかは、評価に値する。つまり、まったく答えないということだ。カルステン・クラマー、ラース・リッケン、オーレ・ブック、ニコ・コバチ。この4人の誰一人として、メディア側による数多く、そしてもちろん正当でもある試みに対して、これまでその方針を崩していない。

もっとも、すでにBVBのスカッドにいる選手たちの話となれば、当然ながらもう少し多くの情報が出てくる。月曜日のコバチのDFBポカール初戦、オーバーリーガ所属のHEBCハンブルク戦を前にした記者会見では、土曜日のHSV戦で退場となった後のサムエル・イナシオによる、ドルトムントのエンブレムに向けたとされるあまりに悪質なボトル投げに対するSNS上のばかげた反応が、やや何度も話題に上った。とはいえ指揮官は、2つの人事に関して、目先だけでなくスポーツ面でも重要な意味を持つある点をのぞかせた。

というのも、今BVB周辺で最も多くの人が抱いている疑問は当然こうだ。前十字じん帯を痛めた新加入のジャンニス・コンスタンテリアスの穴を、ボルシアはどう埋めるのか。たとえばジェイドン・サンチョ獲得の可能性について、コバチはもちろんコメントを拒んだ。ひとたびはポーランド1部ザグウェンビェ・ルビンのマルセル・レグラを完全移籍で獲得する流れができつつあったが、今度はアーセナルのイーサン・ヌワネリをシーズン終了までのレンタルで迎えることで合意したとされている。

もっとも、カップ戦、そしてひょっとするとその先も含めて、左寄りの攻撃的ポジションで起用される可能性があるのは誰かという点については、コバチはもう少し踏み込んでいた。

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ジャンニス・コンスタンテリアスの代役候補、BVBでは誰が考えられるのか？

候補の一人になり得るのはファビオ・シルバだ。このストライカーは、BVBでの2年目のシーズン序盤も苦しい立場に置かれている。ポルトガル人FWは大半がベンチスタートで、コバチから非常に高く評価されているセルー・ギラシーに対して太刀打ちできていない。冬の移籍市場の時と同様に移籍のうわさが飛び交っており、今回はシルバ自身の発言もそれを後押ししている。

「何が起こるかは分からない。もちろん、もっと先発で出場してチームを助けたい。もっと重要な存在になりたい。それ以外のことを言えばうそになる。僕はいつも真実を話す」。シルバは最近、バイエルン戦に1-2で敗れたスーパーカップ後にそう語った。この試合でドルトムントの唯一のゴールを決めたのは彼だった。

土曜日のHSV戦での2-0勝利でも、彼は今回フルタイムにわたって出番なしでベンチに座ったままだった。それにふさわしく、試合後のシルバはフラストレーションを募らせ、いら立った様子を見せていた。一方でスポーツディレクターのブックは、この24歳の退団を事実上否定した。 リッケンはシルバの複雑な状況についてこう話している。「そういう時に選手が100パーセント幸せではないのは、フットボールではよくあることだ。だが最終的に私たちはチームであり、誰もが自分の役割を果たせる。それについてファビオを責めることはまったくできない。ここ数週間前から、どの選手もできるだけ早くクラブを去らなければならないと感じるべきではない、と私たちは言ってきた」

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ニコ・コバチがファビオ・シルバについて語る「これまでまで変更するなら…」

コンスタンテリアスの負傷とイナシオの退場によって、シルバの先発チャンスは増えるはずだ――そう考えることもできる。だがコバチはそうは見ていないことを、月曜日に明かした。「昨季にもそのポジションで何度か起用してきた」と、これまでのシルバの起用法について話しつつ、こう続けた。「ただ、今季はすでにこの2つのハーフスペースのポジションに非常に多くの選手がいる。そこにさらに変更を加えて、彼のためにどこかでまたその場所を空けるとなると、少し難しくなる」

54歳の指揮官はさらにこう説明した。「しかも、そうなると前線にはストライカーが1人しかいなくなる。だから彼は今後も、セルーとともに前線の2トップを組む選手であり続けると思っている。そしてほかの選手たちは、そこには何人もいるが、いわゆるハーフポジションでプレーすることになる」

シルバの大きな問題は、これまでわずか10試合の先発出場で、ジョーカーとして出場した30試合ほどの説得力をまったく示せていないことだ。 その役割では、この元1試合出場の代表選手は高い走行量、多くの献身性、そして優れたダイナミズムで輝き、しばしばBVBの単調で硬直した試合運びを変えてきた。

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カーニー・チュクウェメカ：またしても負傷中の代替案

それに応じるように、ここまでの11得点関与のうち10回を、シルバはドルトムントで途中出場から記録している。そしてコバチがはったりを言っていないのであれば、今後もそれは変わらないだろう。すでに先週、シルバについて彼は明確にこう話していた。「彼はチーム内での自分の役割を理解している。セルー・ギラシーがわれわれのナンバーワンストライカーだ。彼はチャレンジャーだ」

同じように厳しい現実に直面している、ただし別の意味でなのが、昨夏加入したもう一人の新戦力だ。カーニー・チュクウェメカは、常にけががちの選手という評判に、今回もまた違わぬ姿を見せている。直近3試合で、彼はBVBでプレーできなかった。

これまで何度もそうだったように、彼の足を止めているのは、クラブがそれ以上詳細を明かしていない不可解な筋肉系の問題だ。プレシーズンでは、オーストリア代表は3つのハーフのうち1つ半しかこなせず、最後の出場はすでに3週間以上前にさかのぼる。

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コンスタンテリアスの代役としてカーニー・チュクウェメカについて、ニコ・コバチは何を語ったのか？

だが彼もまたコンスタンテリアスの代替案になり得ると、コバチは明かした。「このポジションをこなせる選手は確かに複数いる。その中にはカーニーも入る。誰もがこのポジションに何かをもたらしてくれる。というのも、5人の選手がいて、その全員がデリアスのようなタイプだとは言えないからだ。それぞれに長所と短所がある。私は複数の選手を見ている」 指揮官にとって、チュクウェメカは「このポジションでベストな試合をしてきたし、最終的にもそこで見ている」存在だという。

ただし、厄介な問題は依然として残っている。しかもそれはコバチのフットボールにおいて、揺るがしようのない大前提でもある。「彼はフィットネスに取り組み、そこに到達しなければならない。そうして初めてブンデスリーガでの出場時間を得られる」。その道のりは依然として非常に長い。チュクウェメカはここまでBVBでの55試合で、平均出場時間は29分にとどまっている。先発はわずか12回、フル出場はただ1度だけで、それは昨年4月のホッフェンハイム戦での1-2の一戦だった。チュクウェメカがキャリアで、キックオフから終了の笛までピッチに立ち続けたのは、そもそもそれが初めてだった。

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ファビオ・シルバとカーニー・チュクウェメカ：4500万ユーロの移籍金に対して乏しい見返り

BVBはシルバとチュクウェメカに合計で約4500万ユーロの移籍金を投じてきたが、これまでのところ見返りはまったく釣り合っていない。コンスタンテリアスの離脱によって陣容面の状況は変化したが、コバチの基本的な構想は変わらない。シルバにはギラシーのチャレンジャーという役割が残り、負傷がちなチュクウェメカはまずコンディションを整えなければならない。

そのため、左寄り前線の緊急事態は、2人にとって有望に見えるのは一見した時だけだ。これが近く変わるかどうかは、とりわけボルシアが左寄りのポジションでどれだけ長くやり繰りを強いられるかにも左右されるだろう。コバチがカップ戦ではイナシオを、週末のリーグ戦ホッフェンハイム戦ではマクシミリアン・バイアーを先発起用する可能性は高い。

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