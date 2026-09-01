ボルシア・ドルトムントの首脳陣が、新戦力に関する移籍の噂がほぼ毎日のように飛び交う中でも、それに関する質問に対してここまで一貫して真正面から対応しているのは称賛に値する。つまり、まったく答えないのだ。カーステン・クラマー、ラース・リッケン、オーレ・ブック、ニコ・コバチ。この4人の誰一人として、メディア側による数多く、そして当然ながら正当な問いかけにもかかわらず、これまでこの方針を崩していない。

当然ながら、すでにBVBのスカッドにいる選手たちについてのほうが、より多くの情報が得られる。月曜日のコバチのDFBポカール初戦、オーバーリーガ所属のHEBCハンブルク戦に向けた記者会見では、HSV戦での退場後にサムエレ・イナシオがドルトムントのエンブレムに向かって悪意ある形でボトルを投げつけたとされる件に対する、ソーシャルメディア上のばかげた反応について、何度か話題がそれすぎた感もあった。それでも指揮官は、2人の人選について、目先だけでなく競技面で重要な意味を持つことをうかがわせた。

というのも、今BVBの周辺で誰もが抱いている疑問は当然こうだ。前十字じん帯を痛めた新戦力ヤニス・コンスタンテリアスの穴を、ボルシアはどう埋めるのか。ジャドン・サンチョのような選手の獲得の可能性について、コバチはもちろんコメントを拒否した。一方で、ポーランド1部ザグウェンビェ・ルビンのマルセル・レグラを完全移籍で獲得する動きが進んでおり、アーセナルのイーサン・ヌワネリのレンタルもまだ完全には消えていないようだ。

ただし、カップ戦、そして場合によってはその先も、左ハーフ寄りの攻撃的ポジションで起用される可能性があるのは誰かという点については、コバチはもう少し踏み込んでいた。

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ヤニス・コンスタンテリアスの代役は？ BVBで候補となるのは誰か

候補の1人となり得るのはファビオ・シウバだ。このFWは、BVBでの2年目のシーズンが始まった今も厳しい立場に置かれている。ポルトガル人FWは大半の試合でベンチスタートとなっており、コバチから大きな信頼を得ているセルー・ギラシーに対しては勝ち目がない。冬の移籍市場ですでにそうだったように、今回もシウバ自身の発言によって後押しされる形で、移籍の噂が流れている。

「何が起こるかは分からない。もちろん、もっと先発で出場してチームを助けたい。もっと重要な存在になりたい。違うことを言えば、それはうそになる。僕はいつも真実を話す」。ドルトムント唯一の得点を挙げたバイエルン戦のスーパーカップ（1-2）に敗れた後、シウバは最近こう説明していた。

土曜日のHSV戦での2-0の試合でも、彼は今回フルタイムを通して出番なしでベンチに座ったままだった。そのため、試合後のシウバは当然ながらフラストレーションを抱え、いら立った様子を見せていた。一方でスポーツディレクターのブックは、24歳の退団をほぼ否定した。 リッケンはシウバの複雑な状況について、こう語っている。「そういう状況で選手が100パーセント満足していないのは、サッカーではよくあることだ。だが最終的には私たちはチームであり、誰もが自分の役割を果たせる。それはファビオにまったく責任があることではない。私たちは数週間前から、できるだけ早くクラブを去らなければならないと感じる選手がここにいてはいけないと言ってきた」

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ニコ・コバチがファビオ・シウバについて語る「それまで変えてしまうなら…」

コンスタンテリアスの負傷とイナシオの退場によって、シウバの先発チャンスは増えるはずだと思うかもしれない。しかし、コバチはそうは考えていないことを月曜日に明かした。「昨季にはこのポジションで起用したことも何度かあった」と、シウバのこれまでのその位置での起用について語った上で、こう続けた。「とはいえ、今季はこの2つのハーフポジションにすでに非常に多くの選手がいる。彼のためにそこにどこか1枠空けようとして、それまでまた変えてしまうなら、少し難しくなる」

54歳の指揮官はさらにこう説明した。「その上、そうすると前線にはFWが1人しかいなくなる。だから私は、彼は引き続きセルーとともに前線で2トップを組む存在であり続け、他の選手たち、そこには何人もいるが、いわゆるハーフポジションでプレーすることになると思っている」

シウバの大きな問題はここまで、わずか10試合の先発出場で、途中出場した30試合の時ほどにはまったく説得力のあるプレーを見せられていないことだった。 一度だけ代表歴のあるこの選手は、途中出場では豊富な運動量、強い献身性、そして優れたダイナミズムで輝きを放ち、それによってしばしばBVBの単調で静的な試合運びを変えてきた。

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カーニー・チュクウェメカ：またしても負傷中のもう1つの選択肢

これまでの11得点関与のうち10を、シウバはドルトムントで途中出場から記録している。それは、コバチがはぐらかしていないのなら、今後も変わらないだろう。先週の時点ですでに、指揮官はシウバに対して明確にこう伝えていた。「彼はチーム内での自分の役割を理解している。セルー・ギラシーが我々のナンバーワンストライカーだ。彼はチャレンジャーだ」

同じように厳しいが、別の意味でそうなっているのが、昨夏加入したもう1人の新戦力だ。カーニー・チュクウェメカは、負傷の絶えない選手という評判に、今回もまた自ら拍車をかけている。直近3試合で、彼はBVBでプレーできなかった。

これまで何度もそうだったように、クラブが詳細を明かしていない原因不明の筋肉系の問題が、彼の足を引っ張っている。プレシーズンでは、オーストリア代表の彼は前後半合わせて1試合半しかこなせず、最後の出場からはすでに3週間以上がたっている。

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コンスタンテリアスの代役として、ニコ・コバチはカーニー・チュクウェメカについて何を語ったのか？

ただし、コバチが明かしたように、彼はコンスタンテリアスの代役の選択肢ではある。「このポジションをこなせる選手は確かに何人もいる。その中にはカーニーも入る。誰もがこのポジションに何かをもたらしてくれる。なぜなら、デリアスのような選手が5人いるとは言えないからだ。誰にでも長所と短所がある。私には複数の選手が見えている」 指揮官にとってチュクウェメカは「このポジションでベストゲームをしてきたし、最終的に私は彼をそこで見ている」。

ただし、厄介なテーマはやはり残る。それは、コバチのサッカーにおいて揺るがせない大前提でもある。「彼はフィットネスに取り組み、そこで必要な水準まで達しなければならない。そうして初めてブンデスリーガでの出場時間を得られる」 そこに至る道のりは依然として非常に長い。チュクウェメカはBVBでのここまでの55試合で、平均出場時間は29分にとどまっている。先発はわずか12回、フル出場はたった1回だけで、それは昨年4月のホッフェンハイム戦での1-2の試合だった。チュクウェメカにとって、開始の笛と終了の笛の両方をピッチ上で迎えたのは、キャリアでその時が初めてだった。

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ファビオ・シウバとカーニー・チュクウェメカ：移籍金4500万ユーロに対して乏しい見返り

BVBはシウバとチュクウェメカに、合わせて約4500万ユーロの移籍金を投じてきた。しかし得られた見返りは、ここまでまったく見合うものではない。コンスタンテリアスの離脱によって選手起用の構図には変化が生まれるものの、コバチの基本的な考え方は変わらない。シウバに残るのはギラシーのチャレンジャーという役割であり、慢性的に離脱を繰り返すチュクウェメカはまずコンディションを整えなければならない。

そのため、左前寄りの緊急事態は2人にとって、一見したほど有望なものではない。これが近いうちに変わるかどうかは、とりわけボルシアが左ハーフ寄りのポジションでどれだけ長く即興対応を強いられるかにかかっているだろう。コバチがポカールではイナシオ、週末のリーグ戦ホッフェンハイム戦ではマクシミリアン・バイアーを先発させる可能性は高い。

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