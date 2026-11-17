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ジュルゲン・クロップ監督が、UEFAネーションズリーグでオランダに5-0と大勝した後、ドイツ代表の選手たちに「すぐに惚れ込んだ」と明かした。才能豊かな選手たちを称賛し、ベルリンで2026年の活動を歴史的な勝利で締めくくった。

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ベルリンで歴史的な一夜

ドイツはUEFAネーションズリーグで オランダに5-0で圧勝 し、2026年のサッカー活動を華々しく締めくくった。ベルリンでの勝利によってグループ首位での準々決勝進出を決め、国内の大勢のテレビ視聴者を魅了した。

ドイツにとって、欧州のライバルであるオランダに対する最大の勝利は、1959年の7-0以来となった。クロップ監督はこのパフォーマンスに大いに喜び、格上の相手に見せた 圧倒的な戦いぶり を「並外れた」成果と評した。

「44人の男たちにすぐに惚れ込んだ」

この大勝で、代表チームを取り巻く世論の雰囲気は大きく変わった。クロップ監督は、圧巻のパフォーマンスが批判の声を静め、今後数カ月にわたって全国のサポーターを笑顔にすると考えている。元リヴァプール監督は、これまでチームに向けられてきた否定的な見方にも触れ、現在の選手たちへの熱い思いを語った。

「信じられないようなゴールを決めた。まさに驚くべき試合だった」と、クロップ監督はDFBのウェブサイトに語った。「素晴らしいサッカーの試合で、壮大な経験だった。今夜も、そしてこれからの数週間、数カ月も、あの見事なゴールを何度も見返すだろう」

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「新しい監督は酒でも飲まなければ、このチームを魅力的だと思えないような雰囲気だった。だが、私が来ると、44人の男たちにすぐに惚れ込んだ。才能豊かな選手たちを走らせることができれば、我々を相手にするのは楽しくないだろう。これ以上のことはない。本当に楽しかった」

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驚異的なゴールと特別な才能

大差での勝利にもかかわらず、クロップ監督は、オランダのハイプレスに苦しんだ慌ただしい序盤を受け、ドイツには戦術的な修正が必要だったと認めた。修正後、ホームチームは息をのむような攻撃を披露。国際舞台で印象を残した新鋭のデリー・シェルハントとブラヤン・グルダを特に称賛した。

「いやはや、2人とも本当にサッカーがうまい」と指揮官は続けた。「これは非常に特別な集団だ。それを示し、示し続けなければならない。我々に世界を変えることはできないが、親しみやすい姿を見せることはできる」

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ドイツに高い基準を設定

クロップ監督は就任からの数カ月でチームのすべての問題を解決したわけではないと認めつつも、正しい方向へ着実に進んでいると考えている。ドイツが今後の決勝トーナメントに備える中、信頼関係を築く重要性を強調した。

「時間が必要だと分かっている。その時間を自分たちに与えるつもりだ」と、クロップ監督は今後について問われ、説明した。「自分たちで高いハードルを設定した。これからは常にそれを越えなければならない。少しずつ確かなものにしていきたい。まだ完成していない。取り組むべき課題もいくつか残っている。それでも、今後が楽しみだ。これからさらに出てくる選手たちのことを考えると、驚くばかりだ」