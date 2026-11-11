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VfBシュトゥットガルトは、今度の冬の移籍市場でビラル・エル・ハンヌスを放出する用意があるようだ。Skyが報じている。

報道によると、シュトゥットガルトは4000万ユーロ（約68億円）にボーナスを加えたオファーがあれば、交渉に応じる意向だという。ただし、これまで他クラブとの具体的な交渉は行われていないようだ。

最大の関心を示しているのは、トルコの強豪ガラタサライ・イスタンブールだとみられる。同クラブは以前からモロッコ人攻撃的選手に目を付けていたという。ただ、これまでの動きは視察の段階にとどまっているようだ。

エル・ハンヌスは昨夏からシュトゥットガルトと契約を結んでいる。クラブは1年間の期限付き移籍を経て、1500万ユーロの買い取りオプションを行使し、当時22歳の同選手をレスター・シティから完全移籍で獲得した。

Getty Images

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ビラル・エル・ハンヌスの今季ここまでの成績は？

好印象を残した加入初年度とは対照的に、エル・ハンヌスは今年、期待に応えられていない。公式戦では全大会を通じて15試合でわずか2得点にとどまっている。また、以前にはセバスティアン・ヘーネス監督の下での出場時間に完全には満足していないと報じられていた。

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シュトゥットガルトが冬の放出を検討しているのも、そのためのようだ。同選手とクラブの契約は2029年6月30日までで、契約には7500万ユーロの契約解除条項も設定されているという。

ガラタサライでは、エル・ハンヌスが例えば攻撃的なサイドのポジションでレロイ・サネに代わる可能性がある。ドイツ人選手のサネはSkyの報道によると、これまでの低調なパフォーマンスを理由に移籍候補になっているという。